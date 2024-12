Zazzaroni: “Ecco perché Milly Carlucci non cambia mai la giuria di Ballando”

Il giudice di Ballando con le Stelle Ivan Zazzaroni ha svelato alcuni curiosi aneddoti relativi a Ballando con le Stelle e Milly Carlucci.

Ospite de ‘La Volta Buona’ nel salotto di Caterina Balivo, Ivan Zazzaroni ha raccontato alcuni interessanti retroscena legati alla sua presenza a Ballando con le Stelle ma anche allo stile di Milly Carlucci. Non è poi mancato un curioso passaggio su Guillermo Mariotto e il mistero attorno alla sua presenza nella prossima puntata.

Zazzaroni e la giuria di Ballando con le Stelle

Presente in studio a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo, Ivan Zazzaroni è stato protagonista di diversi spunti interessanti relativi alla sua vita privata ma anche al suo ruolo di giudice a Ballando con le Stelle.

In modo particolare, l’uomo ha svelato di essere scaramantico e che anche la Carlucci lo sia in modo molto importante. Una fattore da cui sarebbe dipesa la conferma della giuria in tutti questi anni.

Giuria Ballando con le stelle

“Come mai sto sempre in piedi a Ballando? Le prime volte arrivavo da Milano, in treno, e arrivavo cotto. Non riuscivo a stare seduto. Poi ho visto che scaramanticamente la cosa funzionava. Quindi resto sempre in piedi. E la gente mi chiedeva: ‘Come mai stai sempre in piedi?’. Scaramanzia. Giuro, non ho nulla, non dico la parola ma sto benissimo”.

E se si parla di scaramanzia, ecco la curiosità su Milly Carlucci: “Anche Milly è scaramantica, super scaramantica. Lei non cambia la giuria per questo. Solo per questo. Dobbiamo ringraziare la scaramanzia di Milly (ride ndr)”, ha detto Zazzaroni.

Il caso Mariotto

La Balivo non ha potuto a questo punto fare la domanda su Guillermo Mariotto e sulla possibile assenza durante la prossima puntata. “Quindi Mariotto ci sarà?”. Zazzaroni dal canto suo ha risposto: “Mavva, non me l’aspettavo questa domanda”.

“Mi hanno chiamato tutti. Anche dalla Turchia mi hanno chiamato per chiedermelo. Mourihno mi ha scritto per sapere di Mariotto. Mi ha fatto una battuta e poi mi ha chiesto quale sarà la finale. Poi anche Elly Schlein mi ha chiesto di Ballando”.