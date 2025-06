Chiara Giallonardo incinta a 46 anni: pioggia di critiche sui social, ma lei risponde agli haters con eleganza.

Chiara Giallonardo, volto storico di Linea Verde, ha lasciato senza parole il pubblico il 23 maggio 2025, quando si è presentata nello studio de La Volta Buona mostrando il pancione. La giornalista e conduttrice, infatti, ha annunciato di essere al settimo mese di gravidanza. La nascita della bambina è prevista per il 28 agosto, giorno in cui Chiara compirà 46 anni. Un evento che lei stessa ha definito “un miracolo inatteso”. Tuttavia, non sono mancate le critiche da parte degli utenti social.

Chiara Giallonardo: critiche social per la sua gravidanza

L’annuncio, tenuto segreto fino all’ultimo anche ad amici e colleghi, ha suscitato grande clamore e una forte reazione online, tra entusiasmo e critiche.

Il video della puntata è diventato virale e ha scatenato una pioggia di commenti contrastanti. Mercoledì 11 giugno, tornata ospite da Caterina Balivo, Chiara Giallonardo ha letto in diretta alcune delle offese ricevute sui social.

Tra i commenti più duri: “Brava, un’altra egoista, nonna incinta a 46 anni” scrive qualcuno, o ancora “A 46 anni io avevo 3 nipoti“.

Accuse che toccano temi delicati come l’età materna e i pregiudizi sociali legati alla maternità in età matura.

La risposta di Chiara Giallonardo: “La vita va accolta con gioia”

Nonostante gli insulti, Chiara Giallonardo ha mantenuto un atteggiamento equilibrato. Ha sottolineato come ogni percorso sia diverso e che “Non c’è una storia giusta o sbagliata“.

Molte donne, ha spiegato, le hanno scritto per raccontare esperienze simili, difendendo la libertà di diventare madri anche dopo i 40 anni.

La conduttrice ha concluso con un messaggio potente: “Con tutte le cose orribili che sentiamo accadere anche ai bambini, quando la vita arriva, va solo accolta e accolta con gioia“.