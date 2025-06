Lorella Cuccarini rimane chiusa sul balcone della camera d’hotel: il video divertente conquista Instagram.

Un episodio esilarante ha coinvolto Lorella Cuccarini, protagonista suo malgrado di un curioso inconveniente durante un soggiorno in hotel. La nota showgirl, cantante e coach ad Amici di Maria De Filippi, che ha appena pubblicato una nuova canzone, è rimasta accidentalmente chiusa fuori dalla propria camera, bloccata sul balcone. Il motivo? Le addette alle pulizie, ignare della sua presenza all’esterno, hanno terminato le pulizie e chiuso la porta. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’esilarante vicenda.

Lorella Cuccarini: il video virale pubblicato su Instagram

Come spesso accade, Lorella Cuccarini ha scelto di condividere la sua disavventura con i follower su Instagram.

Il video mostra la conduttrice sul balcone mentre riprende la stanza chiusa, raccontando con ironia quanto accaduto. “Hanno pulito la camera ma non si sono resi conto che io stavo in balcone e mi hanno chiusa qui. Come rientro?“, ha scherzato Cuccarini nel video, subito diventato virale tra i fan.

Lorella Cuccarini – www.donnaglamour.it

Provvidenziale l’intervento del fratello, allertato tempestivamente, che è accorso in hotel per aiutarla a rientrare.

Un momento privato che mostra il lato umano della star

Non è la prima volta che Lorella Cuccarini condivide con i suoi follower momenti di vita quotidiana. Anzi, il suo profilo Instagram è sempre più uno spazio autentico dove mostrare sé stessa, anche grazie alla gestione social affidata alla figlia.

Tra ironia, spontaneità e musica, come il recente singolo “Cha Cha Twist!” in collaborazione con Riki, Cuccarini sta vivendo una nuova fase della sua carriera, tra TV, musica e social.

Dopo anni in Rai, Lorella Cuccarini sembra aver trovato la sua dimensione in Mediaset, sotto l’ala protettrice di Maria De Filippi.

Tra televisione e Instagram, Lorella continua a essere una delle personalità più amate dello spettacolo italiano. E anche una semplice disavventura in hotel diventa, per lei, l’occasione per sorridere con chi la segue.