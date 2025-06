Lorella Cuccarini stupisce tutti: la hit dell’estate con un ex Amici

Sorpresa unica per i fan di Amici e non solo: Lorella Cuccarini protagonista di una canzone che si annuncia come possibile hit dell’estate.

Amatissima per la sua solarità e bravura a 360° in ogni settore, Lorella Cuccarini, che di recente ha svelato i segreti della sua linea e forma smagliante, ha sorpreso tutti realizzando una hit che si annuncia essere il tormentone dell’estate. Con lei l’ex volto di Amici, Riki. Dopo alcuni messaggi per creare aspettativa, ecco il progetto musicale svelato nel dettaglio.

Lorella Cuccarini: tra Amici e la musica

La vediamo ormai da anni come perno della scuola di Amici di Maria De Filippi e ogni edizione riesce sempre a stupire per “sprint”, educazione e grande professionalità. Stiamo parlando di Lorella Cuccarini che ha avuto un’altra idea geniale che la vede protagonista tra musica e danza. Con lei, come anticipato, anche l’ex cantante del talent di Canale 5, Riki.

Dando uno sguardo ai canali social della bella Lorella, nelle ultime ore è stato possibile vedere diversi post che comunicavano un interessante e curioso progetto musicale e non solo. Dopo diverse foto e qualche frase accattivante, ecco svelato tutto: lei e Riki hanno pensato una canzone estiva per i mesi bollenti del 2025.

Il video con Riki: la hit dell’estate

La Cuccarini e il giovane cantante ex Amici sono stati protagonisti di una canzone insieme che si intitola ‘Cha Cha Twist‘ e che vede appunto i due impegnati tra canto e ball. “Questo frizzante fonogramma come una cedrata al limone invita gli astanti ad abbassare le ginocchia e a dondolare a ritmo di twist! Dentro alle balere, sui lettini, tra le righe colorate degli ombrelloni e sulle battigie è ora di ballare!”, ha scritto la bella Lorella su Instagram in un post accompagnato da diverse foto con il partner a lavoro.

Per sentire il brano è bastato andare in giro per il web e scoprire alcune prove che i due hanno fatto al Tim Summer Hits. “Incredibili, questa sarà la hit dell’estate”, ha detto qualche fan condividendo appunto alcune fasi delle prove.