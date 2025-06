Ha fatto parlare il video di Chiara Ferragni con una birra e un sottofondo musicale particolare. Il commento di un hater e la risposta della donna.

Chiara Ferragni è tornata a far parlare di sé sui social dopo aver annunciato di essere pronta per un viaggio e per un matrimonio, presumibilmente di qualche amico o amica in quel di Napoli. Questa volta, però, l’imprenditrice digitale ha attirato l’attenzione per un video condiviso su TikTok. La donna ha pubblicato una clip in cui canticchia sulle note di Manchild, il nuovo tormentone di Sabrina Carpenter. Il brano, già virale, contiene versi provocatori come: ‘Stupid? Or is it slow? Maybe it’s useless? But there’s a cute word for it, I know: Man-child’, che ironizzano sull’immaturità di certi uomini. Nel filmato la bella Chiara, che ha precisato di non voler fare alcun riferimento a nessuno, è parsa sorridente, con in mano una birra cosa che ha scatenato qualche commento da parte degli haters.

Chiara Ferragni e il video su TiKTok

Come detto, Chiara Ferragni ha scelto un modo molto curioso di mostrarsi in queste ore. Il video condiviso su TikTok ha destato diversi commenti specie per la canzone di sottofondo usata. Nonostante il tono leggero del contenuto, il fiulmato ha subito scatenato un’ondata di speculazioni tra i fan. In molti hanno ipotizzato che potesse esserci un riferimento indiretto a Fedez, con cui Chiara sta vivendo una fase di crisi e separazione.

Chiara Ferragni – www.donnaglamour.it

Tuttavia, l’influencer ha voluto subito chiarire le sue intenzioni, scrivendo che il contenuto non fosse riferito a nessuno in particolare. Le sue parole, però, non sono bastate a placare i sospetti né a evitare le critiche di alcuni utenti, pronti a interpretare ogni suo gesto come un messaggio nascosto.

Il botta e risposta sulla birra

Tra i commenti più discussi, uno in particolare ha acceso il dibattito anche se non è stato propriamente riferito alla canzone scelta nella clip: “Tieni lontano il telefono quando sei ubriaca“. L’accusa non è passata inosservata, e Chiara ha prontamente replicato con fastidio: “Ma ubriaca con una birra?“, lasciando intendere che non si trattava di nulla di eccessivo o fuori controllo. La risposta ha raccolto numerosi like, segno che molti followers hanno apprezzato la sua spontaneità. Ancora una volta, la Ferragni ha dimostrato di saper tenere testa alle critiche anche con un pizzico di autoironia.