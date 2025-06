La maestra Alessandra Celentano ha fatto capire la sua posizione su certi temi lanciando quella che è sembrata una frecciatina ad una collega.

Dopo aver svelato quello che sarebbe stato il suo piano B se non avesse avuto successo nel mondo della danza, la maestra Alessandra Celentano, storica insegnante della scuola di Amici, ha avuto modo di dire la sua su tantissimi altri argomenti durante l’intervista con Marcello Sacchetta al podcast diventato molto seguito ‘In Camerino’.

Alessandra Celentano: la “cattiva” di Amici

Da sempre nella scuola di Amici, la professoressa Alessandra Celentano è definita la cattiva o per lo meno quella maggiormente severa. Un atteggiamento che l’ha caratterizzata fin dalle prissime edizione e che l’ha vista ogni anno confermare tale “status”. Nel podocast di Marcello Sacchetta, ‘In Camerino’, la maestra ha spiegato il motivo di tale suo modo di essere.

“Io trovo molta generosità nell’essere così dura“, ha detto con vanto la Cele spiegando, però, il senso delle sue parole. “I ragazzi hanno bisogno di regole, hanno bisogno di disciplina, dei no. Se tu sei sempre in vacanza, la vacanza non te la godi […]”.

Il rapporto con gli allievi e la frecciata

A proposito del rapporto con i vari allievi, alla maestra è stato chiesto se fosse possibile avere una cotta, anche platonica, con uno studente visto che in passato è accaduto (nella scuola di Amici ndr). La Celentano, in questo senso, ha risposto secca: “Allora intanto proprio non esiste! È una cosa che non esiste e non deve esistere mai e la trovo una roba neanche pensabile. Se è capitato in generale? Con me non è capitato e non capiterà mai. Ma sì, è capitato”.

Da qui in tanti hanno visto nelle parole della Cele un riferimento al recente passato con Veronica Peparini e Andreas Muller che si sono innamorati e hanno poi creato la propria famiglia: “Io la trovo proprio una cosa fuori luogo, sbagliata, io parto proprio agli albori che non deve neanche balenarti nell’anticamera del cervello. Zero […]”, ha detto nell’intervista la maestra.