Le voci sulla presenza di Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello a Sanremo 2026 si moltiplicano ma non sembrano corrispondere a realtà.

Le indiscrezioni su una possibile reunion toscana al Festival di Sanremo 2026 si sono moltiplicate a dismisura nelle ultime settimane con Carlo Conti che starebbe provando a convincere i suoi due amici Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni ad affiancarlo sul palco. Proprio Pieraccioni, a Repubblica, ha spiegato di non voler andare alla kermesse per una semplice ragione.

Pieraccioni e il no a Sanremo

Nel corso dell’intervista a Repubblica dedicata anche ai 30 anni dall’uscita del film di successo ‘I laureati’, Leonardo Pieraccioni ha avuto modo di lasciare alcune parole anche sulle notizie relative al suo conto in chiave Sanremo 2026 con Carlo Conti, suo amico, che lo vorrebbere sul palco accanto, magari insieme a Giorgio Panariello.

“Non ci vo’, per un motivo semplice“, ha subito detto il comico e attore su Sanremo. “Ho sempre la sindrome del cabarettista, sono come Roger Rabbit, se ci sono più di dieci persone presenti la devo dire per forza. Non voglio essere ricordato come quello che a Sanremo ha detto sei o sette pu**anate”.

Perché Carlo Conti lo vuole

Con il suo solito fare molto ironico, Pieraccioni ha anche aggiunto che questa sua mania di fare show lo porta persino a non prendere parte ad appuntamenti e riunioni di ben altro genere: “Non vado alle riunioni di condominio per questo motivo, figuriamoci Sanremo”, ha detto.

E ancora sottolineando che Conti lo voglia e che stia apparentemente insistendo: “Ma che dispiacere, io lo so perché mi vuole: proprio perché sa benissimo che poi sparo la pu**anata in diretta mondiale e così lui può per**larmi per cinque o sei anni”; ha concluso con grande simpatia l’attore comico. Chissà, però, se questa sua posizione così solida di oggi non possa cambiare tra qualche tempo.