Sanremo 2026, Carlo Conti ha deciso: con lui ci saranno anche Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni sul palco dell’Ariston.

Il Festival di Sanremo 2026 si preannuncia ricco di sorprese e colpi di scena. Dopo la conferma di Carlo Conti alla guida della kermesse musicale più attesa d’Italia arrivano le prime notizie sui volti che potrebbero accompagnarlo in questa avventura. Ma scopriamo tutti i dettagli sulle ultime notizie che stanno circolando.

Carlo Conti vuole i suoi migliori amici sul palco

Accano a Carlo Conti il prossimo anno potremmo vedere i suoi più cari amici: Panariello e Pieraccioni. È lo stesso Giorgio Panariello a rivelare che molto probabilmente salirà sul palco dell’Ariston insieme all’amico di sempre Leonardo Pieraccioni.

L’annuncio è arrivato durante un’intervista concessa a Il Messaggero, in cui il celebre comico ha anticipato l’idea di una partecipazione in trio con Conti. “L’idea è quella di andare là e far ridere molto, anzi moltissimo” ha dichiarato Panariello, aggiungendo che la presenza dei tre sul palco non sarà solo una questione di amicizia, ma di contenuti comici ben strutturati.

©_ANGELO_TRANI

Anche se manca ancora l’ufficialità da parte della RAI, le parole di Panariello hanno acceso l’entusiasmo tra gli appassionati. Se confermato, il trio Conti–Panariello–Pieraccioni potrebbe offrire un mix perfetto di musica e comicità.

Il ritorno di Carlo Conti e la reunion toscana

Dopo il successo dell’edizione precedente, Carlo Conti è stato riconfermato come conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026. L’arrivo di Panariello e Pieraccioni rappresenta non solo un momento di spettacolo, ma anche una reunion attesa da tempo dai fan del trio toscano, già protagonista di numerosi progetti insieme.

Intanto Conti ha dichiarato di aver già iniziato a visionare i primi brani candidati alla gara, mentre l’attenzione del pubblico si concentra sulla nuova formula dello show. Panariello ha anche spiegato perché nel 2025 non ha partecipato: “Troppo scontato. E poi volevamo evitare i paragoni con Amadeus e Fiorello“.