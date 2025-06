Bresh annulla il tour estivo 2024: l’annuncio inaspettato del cantante a pochi giorni da quello di Rkomi. Cosa sta succedendo.

Dopo l’annuncio di Rkomi, anche Bresh ha deciso di annullare il proprio tour estivo. La notizia è stata confermata dal cantautore stesso durante la presentazione ufficiale del nuovo album Mediterraneo, in uscita oggi, 6 giugno. Una decisione presa “A malincuore” ma dettata da ragioni organizzative e strategiche. Ma scopriamo tutti i dettagli e quali sono i motivi che hanno portato a questa inaspettata decisione che ha colto di sorpresa i fan.

Tour annullato: Bresh rivela il motivo

“Il tour è stato annullato perché siamo usciti un po’ troppo tardi con il disco, non c’era la possibilità di preparare uno show adeguato” ha dichiarato Bresh.

Il cantante ha, poi, spiegato: “Alcune date stavano andando bene, altre meno, perciò abbiamo scelto di concentrare tutte le energie sui palazzetti“.

Niente concerti all’aperto per i fan, dunque, ma restano confermate le date nei palazzetti, dove l’affluenza sembra promettere molto bene.

Bresh

“Milano è quasi sold out, Roma è già all’80% della capienza” ha aggiunto l’artista. La priorità adesso è realizzare uno spettacolo all’altezza per le tappe invernali, rinunciando, almeno per il momento, alla dimensione estiva.

L’annuncio, riportato anche da Open, è stato accompagnato da scuse sincere ai fan: “Mi dispiace davvero tanto. Chiedo scusa con il cuore in mano“.

L’instore tour di Bresh e l’uscita di Mediterraneo

Nonostante la cancellazione del tour estivo, Bresh non abbandona completamente il contatto diretto con il pubblico. È infatti confermato l’instore tour per presentare Mediterraneo: il 9 giugno a Genova, l’11 giugno a Roma e il 12 giugno a Milano.

L’album, composto da 16 tracce, segna una nuova fase per Bresh e si preannuncia come un viaggio musicale tra sonorità mediterranee e introspezione lirica.

Adesso i fan attendono pazientemente l’annuncio del prossimo tour.