Il comico Angelo Duro è accusato di aver evaso l’Irpef per 150 mila euro nel 2023. Indaga la procura di Roma.

Il noto comico Angelo Duro è finito sotto i riflettori non per uno spettacolo, ma per un’accusa pesante: avrebbe evaso l’Irpef per un totale di 150 mila euro nel corso del 2023. L’indagine, coordinata dalla Procura di Roma, prende il via da un controllo amministrativo e viene seguita dal procuratore aggiunto Stefano Pesci. Ma scopriamo che cosa sta succedendo e cosa rischierebbe il famoso comico.

Angelo Duro sotto accusa: cosa sta succedendo

Secondo quanto riportato da Repubblica, l’inchiesta è attualmente a carico di ignoti, ma il nome di Duro emerge con forza. Il fulcro della questione riguarda il sistema fiscale utilizzato per la gestione dei compensi ricevuti durante l’anno passato.

Angelo Duro avrebbe inizialmente operato come libero professionista usufruendo del regime forfettario, un sistema agevolato previsto per i lavoratori autonomi con redditi contenuti. Tuttavia, raggiunto il limite massimo previsto dalla legge per tale regime, invece di passare al regime ordinario con tassazione Irpef, avrebbe costituito una società per continuare a incassare i compensi.

Angelo Duro

Questa nuova struttura avrebbe consentito al comico di pagare l’Ires, l’imposta sulle società, generalmente meno onerosa dell’Irpef, generando così un risparmio fiscale stimato in 150 mila euro.

L’ipotesi dell’accusa è che tale società non svolgesse una reale attività imprenditoriale, ma fosse stata creata al solo scopo di abbattere la pressione fiscale.

La linea difensiva dell’attore

A rappresentare Angelo Duro è un team legale composto da più esperti, tra cui il tributarista Del Bianco Giovannella. La difesa punterebbe a dimostrare che la struttura societaria adottata rientri nei limiti della legalità e non sia stata attivata con finalità fraudolente.

Tuttavia, per il momento, Angelo Duro non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Al momento, quindi, non ci resta che attendere i prossimi sviluppi sulla delicata questione.