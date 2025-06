Amanda Lear a 85 anni racconta il suo amore per l’arte, la mostra a Milano e lo scontro inaspettato con i Maneskin.

Amanda Lear non smette mai di sorprendere. A 85 anni, l’icona indiscussa di stile e trasgressione torna a far parlare di sé con una dichiarazione pungente. La cantante ha, infatti, rivelato di aver chiesto dei soldi ai Maneskin, ma la loro reazione è stata del tutto inaspettata. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Amanda Lear: la richiesta ai Maneskin

Nel corso dell’intervista, Amanda Lear ha rivelato: “Damiano dei Maneskin mi voleva a Sanremo per un duetto. Ho chiesto dei soldi e si sono offesi!“. Una frase che, come sempre nel suo stile, è carica di ironia e franchezza, e che ha subito fatto il giro del web. Ma dietro la battuta c’è molto di più.

Sempre diretta, Lear ha, inoltre, confessato altri dettagli inediti sulla sua vita. Ha rivelato che riceve ancora richieste singolari: “Qualcuno su Instagram si è proposto nudo per posare. Ormai dipingo i nudi a memoria, e vi assicuro che ho una buona memoria“.

Amanda Lear nella foto, al Festival del Cinema di Cannes, 22/05/2022 – Cannes (Francia) / foto Imago/Image – www.donnaglamour.it

E nonostante tutto, continua a lavorare: il 23° album è in arrivo e le proposte non mancano. “Non ho mai cercato niente, le cose sono sempre arrivate da sole. Qualcuno lassù decide tutto“.

La nuova vita di Amanda Lear

Oggi Amanda Lear si dedica completamente alla pittura, la sua vera passione, come racconta al settimanale F. Dopo una vita vissuta sotto i riflettori, Lear presenta a Milano la mostra The Eye of Amanda Lear, con cinquanta opere tra tele e disegni. Un ritorno alle origini: “La pittura è stato il mio primo grande amore. Ho studiato all’Accademia di Belle Arti prima ancora di conoscere Salvador Dalí“.

Lear racconta la sua quotidianità tra quadri, gatti e una casa tutta per sé. “Non mi drogo, non bevo, non ho bisogno dello psicoanalista” dice sorridendo. Non ha rimpianti per i red carpet: “Cosa ci vado a fare a Cannes, in mezzo a influencer mezze nude?“. La sua autoironia resta intatta: “Ho le rughe, il fiato corto sulle scale, ma va bene così. La vecchiaia ha il suo fascino“.