Alberto Angela chiarisce la vicenda con Francesca Michielin e parla del suo futuro in Rai. Ancora niente rinnovo.

Nelle ultime ore è scoppiato un vero e proprio caso mediatico attorno ad Alberto Angela, in seguito a una dichiarazione di Francesca Michielin rilasciata al podcast Tintoria. La cantante aveva raccontato di non ricevere più risposte da parte del celebre divulgatore scientifico e di aver notato che l’immagine del suo profilo WhatsApp era diventata grigia. Da qui, l’ipotesi che Angela avesse bloccato la Michielin.

Ma a rimettere ordine nella vicenda è stato lo stesso Alberto Angela, che in un’intervista a La Stampa ha rottto il silenzio. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Alberto Angela nega di aver bloccato la cantante

Il famoso divulgatore ha negato categoricamente la dichiarazione fatta dalla cantante. “È una gigantesca fake news. Perché mai avrei dovuto farlo? La ammiro, è bravissima” ha dichiarato.

Ha poi aggiunto che non c’è alcun motivo per cui Francesca Michielin debba scusarsi, poiché “Non ha fatto nulla di sbagliato“.

Alberto Angela

Oltre a smentire le voci sul presunto blocco, Alberto Angela ha colto l’occasione per parlare del suo futuro professionale. Attualmente, il divulgatore non ha ancora firmato un nuovo contratto con la Rai. “Sono un volto nato in Rai, proprio come mio padre. Spero che si riesca a trovare un accordo, perché considero il servizio pubblico il posto ideale per fare divulgazione” ha affermato.

Alberto Angela e l’accordo con la Rai

Angela ha ribadito la sua missione di portare innovazione nei programmi culturali, sottolineando l’importanza di sperimentare in un panorama televisivo che spesso si adagia su format già consolidati.

“Siamo stati i primi a parlare di emergenza climatica su Rai Uno” ha ricordato, evidenziando il valore del coraggio e della visione nel raccontare il mondo contemporaneo.

Intanto i fan di Alberto Angela attendono con il fiato sospeso l’annuncio del rinnovo del contratto con la Rai.