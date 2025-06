Francesca Michielin svela il malinteso con Alberto Angela: lui l’ha bloccata su WhatsApp, rivelato il motivo.

Francesca Michielin, che da poco ha “lasciato” la sua manager, ha sorpreso i suoi fan con rivelazione inaspettata e a tratti esilarante. Ospite del podcast comico “Tintoria“, condotto da Stefano Rapone e Daniele Tinti, la cantante ha raccontato un curioso episodio risalente a qualche anno fa che vede protagonista niente meno che Alberto Angela. La cantante, grande fan del celebre divulgatore, ha rivelato di essere stata bloccata su Whatsapp. Ma scopriamo il motivo.

Francesca Michielin rivela: “Tutta colpa di una coperta”

“Mi ha bloccato su WhatsApp, e tutto per colpa di una coperta con la sua faccia” ha dichiarato l’artista tra l’ilarità generale.

L’aneddoto è partito da un regalo di compleanno ironico ricevuto dalla Michielin: una coperta con il volto di Angela, che lei ha condiviso con i fan sui social prima di una sua partecipazione all’Eurovision.

Quello che sembrava un post simpatico è diventato rapidamente virale, trasformandosi in uno spunto per interviste e commenti ironici, tanto da causare, secondo la cantante, l’allontanamento definitivo da parte del divulgatore scientifico.

Qui il video dell’intervista alla cantante.

Secondo Francesca Michielin, il vero problema non è stato tanto la foto in sé, quanto la sovraesposizione mediatica che ne è seguita. “Mi facevano domande maliziose in TV: ‘Hai un debole per Alberto Angela? Ti piace la paleontologia?’” ha spiegato. In quell’occasione, la cantante ha provato a mantenere un tono scherzoso ma rispettoso, dichiarando di amare gli uomini di cultura.

Tuttavia, l’insistenza degli intervistatori e il tono ambiguo con cui la questione veniva affrontata potrebbero aver urtato la sensibilità del divulgatore, da sempre molto riservato. Risultato? Blocco su WhatsApp, profilo grigio e nessun contatto da allora.

Un appello (ironico) in diretta: “Alberto, perdonami!”

Durante il podcast, Francesca Michielin ha ribadito il suo dispiacere per l’equivoco e ha colto l’occasione per lanciare un nuovo appello pubblico a Alberto Angela: “In ogni occasione pubblica gli chiedo scusa… e basta!“. Anche il conduttore Rapone ha ironizzato: “Alberto, perdonala!“.

La vicenda, diventata subito virale online, ha mostrato ancora una volta il lato più umano e autoironico della cantautrice, capace di prendersi in giro con sincerità. Resta da vedere se Alberto Angela raccoglierà l’appello e deciderà, almeno digitalmente, di “sbloccare” Francesca Michielin.