Enrico Mentana si racconta: “Con Francesca Fagnani sana concorrenza”

Enrico Mentana si racconta, dalla “concorrenza” con Francesca Fagnani al suo tg La7: “Forse l’ho personalizzato troppo”.

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Enrico Mentana ha aperto una finestra sulla sua vita privata e professionale, ripercorrendo 45 anni di carriera giornalistica. Il direttore del Tg La7 ha parlato anche del suo rapporto con Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice del programma Belve, in onda su Rai 2. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Enrico Mentana: il rapporto con Francesca Fagnani

“Con Francesca siamo una coppia in sana concorrenza“, ha affermato Mentana. “Lei ha una sintonia con il pubblico diversa dalla mia, ed è giusto che ognuno faccia il suo percorso senza interferenze“. Il noto giornalista ha anche confermato di guardare il programma della compagna, pur evitando qualsiasi suggerimento o critica: “Grande rispetto per il suo lavoro“.

Francesca Fagnani – www.donnaglamour.it

Oltre al lavoro, Enrico Mentana ha condiviso dettagli più intimi, raccontando dell’affetto per i tre cavalier king adottati insieme alla Fagnani: Nina, Bice e il nuovo arrivato Blu. “Quando ti guardano con quegli occhioni… o non esci o te li porti dietro” ha raccontato, svelando anche di portare spesso i cagnolini nello studio del Tg.

Mentana è anche padre di quattro figli e da poco è diventato nonno: “Voglio un gran bene a mio nipote, ma la cosa che mi rende più felice è vedere mia figlia così radiosa“.

Il Tg La7 e la sfida di un’informazione personalizzata

Parlando della sua esperienza al Tg La7, che dirige dal 2010 dopo l’addio a Mediaset, Enrico Mentana ha ammesso: “Forse l’ho troppo personalizzato“. Il riferimento è soprattutto alle celebri maratone elettorali e politiche, anche note semplicemente come “Maratone Mentana“, che lo hanno reso un volto iconico dell’informazione televisiva.

“Le più dure? Quelle per le europee, quasi 22 ore in diretta. Alla fine non capivo più dove fossi” ha ironizzato. A supportarlo, due figure cardine della sua redazione: Alessandra Sardoni e Paolo Celata, descritti rispettivamente come “non banale e rassicurante” e “empatico e spiritoso”.