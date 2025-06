Anna Pettinelli fa una dura replica a Francesca Fagnani sull’intervista a Belve mai trasmessa: “Io moscia mai”.

Nella giornata di ieri ha suscitato grande clamore l’indiscrezione secondo cui Anna Pettinelli sarebbe stata invitata a Belve per un’intervista esclusiva nel programma condotto da Francesca Fagnani, ma che tale intervista non sarebbe mai andata in onda. Il motivo? Gli autori avrebbero considerato l’intervista “Troppo moscia“. Ma adesso la nota conduttrice televisiva ha voluto rompere il silenzio per dire la sua. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Anna Pettinelli contro Belve

Nelle scorse ore è scoppiata la bufera mediatica tra Anna Pettinelli e Francesca Fagnani dopo che l’intervista della speaker e giudice di Amici registrata per il celebre programma Belve non è mai andata in onda. A lanciare la notizia è stato Dagospia, ma a confermarla è stata proprio la diretta interessata, con una story su Instagram: “Moscia mai“.

non è possibile leggere anna pettinelli e moscia nella stessa frase… pic.twitter.com/8xQf6ixxCO — sara💗 (@sisonosaraa) June 6, 2025

La conduttrice radiofonica ha ricondiviso un video pubblicato dal suo manager, Andrea Di Carlo, in cui appare mentre entra nello studio di Belve, con l’introduzione di rito di Francesca Fagnani.

Il video, rimosso poco dopo, mostrava chiaramente che l’intervista era stata registrata, anche se mai trasmessa.

Nel video, la Fagnani introduce la Pettinelli definendola “Una bella patata“, e Di Carlo aggiunge ironicamente “Neanche Grace Jones!“. Anna Pettinelli, ripostando il filmato, ha risposto con il suo tipico tono deciso: “Andrea caro, Grace Jones davvero no! Ma moscia mai!“. Un commento che suona come una frecciata ben mirata all’idea che la sua presenza non sia stata ritenuta all’altezza dello show.

L’intervista cancellata: la versione di Dagospia

A confermare l’accaduto è stato anche il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia, che il 5 giugno ha scritto: “L’intervista a Pettinelli nel programma di Francesca Fagnani è stata registrata ma non trasmessa. Colpa di rivelazioni shock? Macché, è stata giudicata troppo moscia“.

Nessun contenuto controverso, quindi, solo una presunta mancanza di mordente che avrebbe convinto la produzione a lasciarla nel cassetto.

Al momento, Francesca Fagnani non ha rilasciato dichiarazioni, ma il silenzio della conduttrice non ha placato la curiosità del pubblico, che si interroga: davvero Anna Pettinelli non è stata all’altezza di Belve? A giudicare dalla sua reazione, lei non ha dubbi: “Moscia mai”.