L’intervista a Belve registrata mai andata in onda: il motivo è inaspettato. Scopri chi era l’ospite della puntata.

Belve si è appena concluso e presto inizierà Belve Crime, ma nelle ultime ore si è acceso un vivace dibattito attorno a una curiosa vicenda televisiva: Anna Pettinelli avrebbe registrato un’intervista per Belve, il celebre programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, ma la puntata in questione non è mai stata trasmessa. A rivelare il retroscena è stato Giuseppe Candela su Dagospia, scatenando l’interesse del pubblico e dei fan della trasmissione. Ma qual è stato il motivo della mancata messa in onda dell’intervista? Scopriamo tutti i dettagli.

Un’intervista “troppo moscia”: la decisione della produzione

Secondo quanto riportato, l’intervista realizzata con la prof di Amici sarebbe stata giudicata “Troppo moscia” e priva della verve necessaria per andare in onda nel contesto provocatorio e diretto che caratterizza Belve.

Per questo motivo, la produzione avrebbe deciso di non trasmettere il contenuto. Si tratterebbe però solo di indiscrezioni, poiché né la Fagnani né la Pettinelli hanno confermato o smentito ufficialmente la notizia.

Non sarebbe la prima volta che un’intervista già registrata non venga mandata in onda a causa di problemi dietro le quinte.

Il successo di Belve e le sue scelte editoriali

Il programma Belve si è confermato anche quest’anno come uno dei talk show più seguiti e apprezzati della televisione italiana, grazie allo stile incalzante di Francesca Fagnani e alla scelta di ospiti capaci di mettersi a nudo senza filtri. Tuttavia, proprio questa selezione rigorosa sembra aver penalizzato la Pettinelli, che non avrebbe offerto un’intervista sufficientemente forte per gli standard del programma.

Intanto, ora che si è conclusa l’edizione di Belve, i telespettatori sono in trepidante attesa della prima edizione di “Belve Crime”, in arrivo il 10 giugno. Secondo i rumors scoppiati nelle scorse ore, nella prima puntata di questa nuova edizione ci sarebbe nientemeno che Massimo Bossetti.