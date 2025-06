Il nome di Chiara Ferragni di nuovo accostato alla trasmissione Ballando con le Stelle: il commento di Selvaggia Lucarelli.

Quando si tratta di Chiara Ferragni, si sa, ogni notizia, indizio o presunto tale fa parlare. La nota imprenditrice, fresca di copertina di Cosmopolitan Turchia con tanto di lunga intervista molto personale, è tornata al centro delle indiscrezioni a proposito di una sua possibile partecipazione alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. In questo senso, sui social è arrivato anche il commento di Selvaggia Lucarelli, giudice della trasmissione.

Chiara Ferragni a Ballando? Cosa filtra

Non è certo una novità assoluta leggere sui vari giornali che si occupano di gossip le voci relative al presunto ‘ingaggio’ di Chiara Ferragni nel cast di Ballando con le Stelle. La stessa padrona di casa, Milly Carlucci, non ha mai nascosto di aver tentato in alcune occasioni di portare nella trasmissione la nota influencer e imprenditrice digitale.

In questo senso le voci relative a tale ipotesi si sono moltiplicate a dismisura nelle ultime giornate portando diversi utenti a sperare di vedere appunto la Ferragni sulla pista di Ballando in autunno. Le cose, però, potrebbero non essere esattamente così e in un certo senso a far pensare “in negativo” è stato anche il recente commento di Selvaggia Lucarelli.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Sempre molto attenta alle notizie sul mondo dello spettacolo (e non solo), la Lucarelli ha colto l’occasione per commentare l’ennesimo rumors e articolo relativo alla possibilità di vedere la Ferragni a Ballando nella prossima edizione. La penna graffiante, e giudice della trasmissione di Rai 1, tramite una storia Instagram è stata piuttosto diretta.

Riportando un articolo sull’ingaggi della bella Chiara a Ballando, la Lucarelli ha commentato: “Lo avete scritto pure lo scorso anno…”, accompagnando il tutto con una emoticon che sorride. Insomma, per la penna graffiante non è detto che questo accada visto che ormai questa voce circola da diverso tempo e, fino ad oggi, non si è ancora verificata.