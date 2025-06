Sorpresa Max Giusti: passaggio a Mediaset e frecciata al veleno

L’annuncio a sorpresa di Mediaset: Max Giusti sbarca ufficialmente sulle reti del Biscione e lo fa togliendosi anche qualche sassolino dalle scarpe.

Al netto delle recenti polemiche relative ad Affari Tuoi con tanto di intervento riguardo la trasmissione, per Max Giusti si sta aprendo un nuovo percorso professionale che lo vedrà protagonista sulle reti Mediaset. Infatti, tramite una nota ufficiale, l’azienda di Pier Silvio Berlusconi ha comunicato l’approdo del conduttore, comico e attore nel Biscione.

Max Giusti a Mediaset: l’annuncio

Novità a livello lavorativo per Max Giusti che è entrato ufficialmente nel team Mediaset. A renderlo noto in queste ore la stessa azienda tramite un comunicato ufficiale nel quale si esprime grande “soddisfazione per questo nuovo accordo. Siamo sicuri che con Max lavoreremo molto bene, raggiungendo importanti traguardi”.

Max Giusti – www.donnaglamour.it

Da quanto si apprende dal comunicato, l’attore, conduttore e comico entrerà nella squadra in esclusiva con progetti importanti in vista del futuro. “[…] Mediaset rafforza così ulteriormente la propria solida squadra di professionisti”, si legge ancora nella nota.

La frecciatina social

L’approdo al Biscione di Giusti fa seguito all’addio del presentatore e comico che aveva avuto grande successo di recente su TV8 grazie alle sue imitazioni nel GialappaShow. In questa ottica, lo stesso conduttore si era lasciato andare a qualche frecciatina pochi giorni fa a proposito della fine del proprio incarico e a proposito di quelle che sarebbero state le sue avventure future.

Nel post di ringraziamento e saluti, infatti, Giusti aveva menzionato anche i suoi detrattori e lo aveva fatto in modo emblematico: “[…] Grazie a tutti quelli che mi avevano dato per finito”, erano state alcune delle sue parole.

Al momento non è chiaro quali saranno i progetti che l’uomo porterà avanti in Mediaset: “Con lui sono allo studio progetti che spaziano dall’intrattenimento alla comicità”, ha fatto sapere l’azienda in vista delle prossime mosse che riguardano “il nuovo acquisto”.