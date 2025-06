Ecco quanto guadagna Paolo Del Debbio, il giornalista e conduttore di Dritto e Rovescio in prima serata su Rete 4.

Paolo Del Debbio è uno dei volti più celebri dell’informazione di Rete 4. Dal 2019 conduce il programma di approfondimento politico Dritto e Rovescio ma in passato è stato il presentatore di tanti altri talk show del gruppo Mediaset: da Secondo voi a Quinta colonna, da Dalla vostra parte a 4 di sera.

Sempre schietto e diretto, il conduttore è molto apprezzato dal suo pubblico ma anche dai vertici di Mediaset che, in questi anni, non hanno mai messo in dubbio il suo ruolo di presentatore di punta per quel che riguarda i programmi di approfondimento politico sui propri canali. Ma quanto guadagna Paolo Del Debbio?

Quando va in onda Dritto e Rovescio

Dritto e Rovescio è uno dei talk show più seguiti dei canali Mediaset e sono molti gli italiani che aspettano questo “incontro” settimanale. Questo è uno dei motivi, per cui lo stipendio percepito da Paolo Del Debbio non appare affatto esagerato. Anzi, è certamente in linea con il successo che il suo programma e con quanto il conduttore e giornalista sia apprezzato da una parte importante di pubblico che lo segue sempre con grande interesse.

Su Rete 4, il programma Dritto e Rovescio va in onda tutte le settimane e per tutta la durata della stagione televisiva, con una pausa solamente di un paio di mesi in estate, tra luglio e agosto.

Quanto guadagna Paolo Del Debbio

Non sono mai state comunicate le cifre ufficiali del contratto di Paolo Del Debbio con Mediaset ma, stando alle voci che circolano, il suo stipendio annuale dovrebbe aggirarsi tra i 500 mila e i 600 mila euro all’anno. Un gruzzoletto niente male per il celebre giornalista.

Ecco, a seguire, le immagini dello studio: