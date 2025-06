Antonella Elia si sposa: l’annuncio e tutti i dettagli

Un lieto annuncio è arrivato da parte di Antonella Elia: la soubrette e il suo compagno Pietro sono pronti alle nozze. Tutti i dettagli.

Spesso al centro di svariate notizie e sempre seguitissima sui social dove aveva mostrato tempo fa qualche immagine del suo party di compleanno, Antonella Elia ha dato un importante annuncio in merito al proprio futuro e a quello del suo compagno, Pietro Delle Piane. La coppia, infatti, è prossima al matrimonio con tanto di data già scelta, così come la location.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane pronti alle nozze

Li abbiamo visti insieme anche in tv e la loro relazione, al netto di qualche momento di sali e scendi, è rimasta solida nel tempo. Ecco che allora Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno comunicato di essere pronti a convolare a nozze. Ad annunciarlo, in realtà, è stata la soubrette a ‘Storie di donne al bivio weekend’ con Monica Setta.

Antonella Elia www.donnaglamour.it

“Ci amiamo ormai da 5 anni e lui è stato l’unico uomo che mi ha fatto pensare alla famiglia”, ha raccontato la Elia. “Sono orfana da quando ero piccola e non ho mai avuto storie lunghe né ho pensato di diventare mamma. Ma con Pietro è tutto cambiato. Da quella prima volta che mi baciò in macchina – era inverno e il riscaldamento era rotto – non ci siamo più lasciati”.

I dettagli sul matrimonio

E proprio questo amore, a quanto pare, porterà la coppia al matrimonio: “Ci sposiamo a Cortina a San Silvestro“, hanno spiegato i due, e per la precisione Pietro nel corso della puntata prevista nel weekend. La Elia, con tanto di rosa Baccara e anello accanto, ha poi aggiunto: “Polinesia o Cortina ormai ho deciso: sposo Pietro”.

Insomma, adesso manca solo di conoscere ulteriori dettagli sull’abito che la Elia indosserà per l’occasione e qualche altra informazione in merito a invitati e festa post nozze. Una bellissima notizia per i due che si amano profondamente e sono pronti al grande passo.