Tanti auguri ad Antonella Elia che ha festeggiato alla grande il suo 60esimo compleanno. Party speciale e tanti invitati.

Una serata speciale per un momento unico. Antonella Elia ha festeggiato i suoi 60 anni con una bella festa a tema Barbie. Tutto rosa per la showgirl che ha celebrato con tante persone care e, ovviamente, il suo compagno Pietro Delle Piane.

La festa di Antonella Elia: foto e invitati

Antonella Elia

La bella Antonella ha deciso di festeggiare il 60esimo compleanno al Saxò Ristorante a Roma. Per l’occasione si è affidata a Mambo eventi affinché tutto fosse perfetto e a Polilop, specializzato in serate magiche e matrimoni e Majà Events.

Il party, come anticipato, era a tema Barbie ma è stato protagonista anche un abile e curioso Cappellaio Matto che ha fatto grande animazione. Per la Elia un bellissimo abito fucsia firmato da Andrés Romo. Al suo fianco, come detto, il compagno Pietro e tanti amici.

Come è stato possibile ricostruire dai vari messaggi sui social, erano infatti presenti diversi volti vip.

C’era Miriana Trevisan ma anche Vera Gemma. Successivamente è arrivata anche Maria Monsé con Alfonso Stani, che sul social ha condiviso sul proprio profilo tante foto della serata. Erano presenti anche Nathaly Caldonazzo e Umberto Salamone, inviato di Rai Uno e presentatore. Alla festa sono stati presenti anche Roger Garth, Pupo, Adriana Volpe e Maria Tona.

Sul proprio profilo, Antonella ha ringraziato tutti per la bellissima serata vissuta e ha accompagnato alle foto una didasclia emozionata: “Il mio compleanno è stato fantastico…grazie amici di essere stati tutti con me…in questo giorno bellissimo”.

Di seguito anche il post Instagram della donna con i ringraziamenti e le foto della festa: