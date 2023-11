Qualche problema di salute per Laura Pausini che ha annunciato ai fan di dover posticipare i prossimi impegni che aveva in programma.

Momenti di apprensione per Laura Pausini che in queste ore ha annunciato di avere qualche problema di salute che la obbligherà a posticipare i prossimi impegni di lavoro previsti per le giornate di lunedì, martedì e mercoledì prossimo. Sui social, ecco le sue parole.

Laura Pausini non sta bene: l’annuncio

Laura Pausini

Attraverso un post social che la vede, per altro, con il volto perplesso perfetto per la situazione che sta vivendo ora, la Pausini ha annunciato di non stare bene e di aver preso la febbre.

“Whaaat?? Da questa mattina ho la febbre e per questo devo posticipare la mia promozione prevista per lunedì, martedì e mercoledì prossimi. Mi riposerò e tornerò al 100% più carica che mai”, ha scritto la cantante italiana che aveva degli impegni in Spagna proprio nei prossimi giorni che, quindi, saranno provvisoriamente annullati.

Anche una fanpage della donna ha confermato la situazione: “Purtroppo da questa stamattina Laura ha la febbre e deve cancellare gli impegni previsti in Spagna per lunedì, martedì e mercoledì”.

Al momento non sappiamo se si tratti di Covid – come qualcuno ha scritto – o di una semplice influenza di stagione. Staremo a vedere se la stessa Laura vorrà spiegare meglio ai suoi fan quali siano le sue condizioni di salute.

Non resta che rimanere aggiornati con i profili social dell’artista per comprendere meglio l’evolversi della situazione. Possibile che le prime temperature basse dell’anno abbiano giocato un brutto scherzo alla donna.

Di seguito anche il post Instagram della cantante e della sua pagina di fan: