Gli attori e comici toscani Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni hanno mandato un messaggio di sostegno per la Toscana dopo l’alluvione.

La Toscana sta vivendo ore molto critiche a seguito dell’alluvione che ha colpito molte città nella notte e nelle prime luci di oggi. Una situazione molto grave che ha scosso tutto il Paese. Ecco perché sui social sono tanti i messaggi di sostegno arrivati. Spiccano quelli di Leonardo Pieraccioni e il video su Instagram di Giorgio Panariello che da Prato ha vissuto in prima persona quanto accaduto.

Panariello e Pieraccioni in coro per la Toscana

Giorgio Panariello

Se Pieraccioni ha scelto di condividere una storia su Instagram di una via allagata con scritto: “Forza Toscana, forza”, ben diverso è stato il messaggio di Panariello.

L’uomo ha optato per un video in cui ha parlato col cuore in mano: “Buongiorno a tutti, credo che ormai siate tutti al corrente di cosa sta succedendo in tutta Italia, in Lombardia, Veneto, in Toscana e soprattutto nella mia città Prato che è stata colpita da questa alluvione”, ha esordito il comico e attore.

“Da giorni ormai ho sentito dire che sono fenomeni eccezionali ma ormai non sono più eccezionali e purtroppo dobbiamo arrenderci al fatto che diventeranno la normalità, delle cause non voglio parlare anche perché non è la sede opportuna e nemmeno il momento per farlo”.

Al netto di qualche critica velata, l’uomo ha spiegato di voler dare forte sostegno a tutti: “Voglio però esprimere la mia vicinanza ai miei concittadini pratesi e al sindaco Biffoni che forse non si aspettava un fine mandato così burrascoso, a tutte le aziende, i parenti, amici, cittadini pratesi che in questa mattinata devastante stanno facendo i conti con danni in qualche casa anche irreparabili, ma come sappiamo i pratesi sono gente abituata al duro lavoro e si sapranno rialzare molto presto“.

Di seguito anche il post Instagram con il video dell’attuale giudice di Tale e Quale Show: