Tanti paparazzi sotto casa della madre di Michelle Hunziker. La showgirl ha deciso di affrontare la situazione di petto ma col sorriso.

Il rapporto tra vip e paparazzi, si sa, è complesso. Molti personaggi dello spettacolo vengono continuamente seguiti per qualche foto e in queste ore è toccato a Michelle Hunziker, raggiunta persino a casa di sua madre. La showgirl ha mostrato su Instagram quale fosse la situazione e anche il modo in cui ha reagito.

Michelle Hunziker e i paparazzi

Con una serie di stories su Instagram, la bella Michelle si è mostrata sul balcone della casa di sua madre dove aveva intenzione appunto di fare dei contenuti social come spesso le accade. L’occasione è stata anche quella di far vedere cosa stesse accadendo in quel momento sotto l’abitazione della mamma.

Per strada, infatti, c’erano diversi fotografi che cercavano di scattarle foto a distanza. “Sono qua a casa di mia mamma, guardate quanti paparazzotti che ci sono qua sotto”, ha detto ridendo la showgirl. “Loro fanno le foto a me e io faccio il video a loro. Cucù”.

Dopo aver parlato di alcune canzoni di Natale, dato che ormai manca poco più di un mese alla festa, la bella Hunziker è scesa per strada e con tanto di emoticon della risata ha continuato a filmare tutti i paparazzi che erano presenti e che, anche in modo piuttosto goffo, stavano cercando di posizionarsi per farle qualche scatto.

Insomma, la conduttrice ha affrontato la situazione con grande serenità, evidentemente abituata alle tante persone che in ogni suo movimento cercando di riprenderla e scattarle delle foto. Staremo a vedere se i paparazzi la seguiranno per tutto l’arco della giornata o se Michelle riuscirà, in qualche modo, a “sbarazzarsene”.

