Segnalazione su Giuseppe Garibaldi, concorrente del Grande Fratello. La presunta fidanzata è uscita allo scoperto.

Tra i concorrenti molto discussi di questa edizione del Grande Fratello c’è sicuramente Giuseppe Garibaldi che tra flirt con Beatrice Luzzi e altre dichiarazioni si è spesso trovato al centro dei principali “momenti” del reality. Adesso, per l’uomo potrebbero esserci dei problemi. Quali? Sui social sarebbe uscita allo scoperto una sua presunta fidanzata…

Grande Fratello, spunta la fidanzata di Garibaldi

Alfonso Signorini

Come spesso capita durante i reality, molti personaggi vengono criticati e presi di mira dagli utenti. Qualcosa del genere è capitato a Garibaldi che potrebbe avere dei problemi dopo una segnalazione arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano.

In modo particolare una ragazza avrebbe detto di essere la fidanzata del concorrente del GF. Per lo meno l’ultima prima di entrare nella Casa. “Sono la ragazza con cui Giuseppe Garibaldi fino a pochi minuti di entrare al GF e spegnere il cellulare ha sentito, giurando amore!”, ha detto nel messaggio mandato all’esperta.

“Purtroppo già avevo dei dubbi su di lui quando mi aveva raccontato in passato di aver avuto una relazione con una donna dello spettacolo più grande e quindi questo mi lascia pensare che lo fa davvero perché vuole entrare in quel mondo. Non ho intenzione di avere un confronto perché ora come ora non voglio vederlo, era solo perché è giusto che la gente sappi, scusa ma sono arrabbiata!”.

Staremo a vedere se tale segnalazione, da prendere come sempre con le pinze, arriverà anche al GF che chiederà delle spiegazioni al concorrente.

Di seguito anche un recente post Instagram del GF con protagonisti l’uomo e la Luzzi: