Pronto a diventare di nuovo padre, Fabrizio Corona ha svelato alcuni dettagli sul bebè in arrivo con Sara Barbieri. Dalla data di nascita al nome…

Solamente pochi giorni fa la notizia dolcissima per Fabrizio Corona e Sara Barbieri: i due aspettano un bambino. In queste ore, l’ex re dei paparazzi ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al diventare padre per la seconda volta svelando alcuni dettagli in merito alla data di nascita presunta del bebè ma anche al nome, sia nel caso fosse un maschietto sia se fosse una dolce bimba…

Fabrizio Corona presto papà bis

Fabrizio Corona

Intervistato da Novella 2000, come riportato da diversi altri media tra cui Fanpage, Corona ha parlato del bebè in arrivo e della sua convinzione sulla data di nascita del piccolo (o piccola): “Io so che nascerà il 25 dicembre, il giorno di Gesù. Ne sono sicuro”, ha detto. Poi, a proposito del suo diventare padre per la seconda volta, l’ex re dei paparazzi ha detto: “Non c’è problema, perché è un figlio voluto e così avrò qualcuno che aiuta nella vecchiaia me e Carlos”.

Il nome del bebè

Curioso anche il dettaglio relativo al nome che Corona vorrebbe per il piccolo o piccola in arrivo. Prima di tutto, però, una premessa: “Non lo voglio maschio”, ha detto. “Se femmina si chiamerà Dea Vittoria”. Ma se il destino vorrà per lui un maschietto, ecco pronta la soluzione: “Allora lo chiamo Fabrizio Corona Junior, tutto intero così, col mio nome e cognome. Comunque io prego che sia femmina. E’ sempre stato il mio sogno”, le parole dell’uomo. A questo punto non resta che attendere ancora qualche mese per scoprire se le previsioni dell’uomo saranno corrette o se il destino ha in serbo per lui e la sua Sara altri programmi. Ad ogni modo, ancora tanti auguri alla coppia!