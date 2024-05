Ospite speciale a cena da Mara Venier. La Zia della tv si è improvvisata cuoca per una sua collega e carissima amica. Il risultato è virale…

Non è certo una novità che a Mara Venier piaccia cucinare. E allora ecco che un’occasione speciale le ha dato modo, ancora una volta, di mettere in evidenza le sue doti. La Zia della tv ha invitato a cena la sua cara amica e collega Paola Perego e sui social ha dato vita a dei simpatici siparietti con tanto di menù ben raccontato ai fan.

Mara Venier, cuoca provetta per Paola Perego

Mara Venier

Attraverso una serie di stories e post su Instagram, la Venier ha raccontato la serata speciale vissuta a casa sua in compagnia dell’amica e collega Paola Perego. La Zia della tv ha colto l’occasione per cimentarsi in cucina preparando un menù con i fiocchi che è stato esaltato anche davanti ai fan: “Se vuoi cucino io che sono brava”, ha scherzato la presentatrice. Pronta al replica della padrona di casa: “No tu non sei brava, tu bruci tutto”. Le due colleghe si sono divertite poi a far vedere tutto il cibo che sarebbe stato protagonista della cena: riso alla cantonese, pizzelle napoletane, sugo, pizza di scarola e un casatiello oltre ad altre prelibatezze mostrate successivamente.

La domanda ai fan

Vista l’importanza della cena preparata, la Venier ha voluto rendere partecipi ulteriormente i suoi seguaci su Instagram e condividendo un filmato con le varie po rtate del pasto, ha chiesto: “Amo cucinare e sono sempre a dieta. Mio marito non mi aiuta mai …il vostro?????”. Inevitabile ricevere subito una valanga di like e commenti a conferma del grande affetto che il pubblico della Zia Mara ha nei suoi confronti. “Ma sei bravissima in cucina!”, hanno scritto in tantissimi. “Quando ci inviti tutti quanti?”, ha proposto un altro seguace. Insomma, la Venier in versione cuoca ha decisamente convinto!