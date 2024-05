Diventata di recente, di nuovo, madre, Veronica Peparini ha spiegato come sono state accolte le gemelline in famiglia e non solo.

Una bellissima intervista a cuore aperto a Novella 2000 per Veronica Peparini che è diventata da poco, di nuovo, mamma di due bellissime gemelline. Lei e Andreas Muller stanno vivendo un bellissimo momento e la coreografa ha svelato alcune particolarità della sua famiglia allargata che comprende anche gli altri figli più grandi.

Veronica Peparini e l’allattamento

Veronica Peparini e Andreas Muller

Durante l’intervista la Peparini ha parlato di lavoro, con il nuovo progetto di suo fratello Giuliano legato all’Academy Peparini, ma anche del suo privato. Nel dettaglio la coreografa ha spiegato come stia andando questa nuova fase della sua vita con l’arrivo di Penelope e Ginevra, venute al mondo il 18 marzo scorso. Nello specifico la donna ha tenuto a precisare come le due bimbe siano state accolte anche dai fratelli più grandi: “Daniele e Olivia vogliono essere molto presenti. Daniele, che è un po’ più grande, le vuole anche cambiare. Tutti e due le vogliono prendere in braccio, sono molto affettuosi con loro e ci aiutano anche. Io non allatto al seno, così capita che ci pensino loro”.

La sfida più grande in famiglia

Proprio nell’ottica della famiglia allargata, la Peparini ha voluto a precisare che il feeling tra i suoi figli è stato per lei “la sfida più grande”. E ancora: “Quando abbiamo deciso di allargare la famiglia da un lato eravamo entusiasti della nostra decisione, ma dall’altro mi preoccupavo di quando l’avrebbero saputo i miei, di quali reazioni avrebbero avuto i miei figli. Ho aspettato il momento giusto per dirlo ai miei genitori, quando eravamo in tournée con Claudio Baglioni… E sono stati felicissimi”, ha svelato la coreografa che insieme ad Andreas Muller sta spesso mostrando via social alcuni dei momenti di vita del nuovo nucleo creato.