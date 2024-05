Pesante lutto nel mondo del cinema: è morto Albert Ruddy, il produttore dei film Oscar ‘Il Padrino’ con Al Pacino e ‘Million Dollar Baby’.

Addio allo storico produttore Albert Ruddy. Il mondo del cinema piange la scomparsa del due volte Premio Oscar, vinti per i film ‘Il Padrino’ con Al Pacino e ‘Million Dollar Baby’. Secondo quanto si apprende, il decesso dell’uomo è avvenuto lo scorso 25 maggio dopo una breve malattia e il ricovero presso una clinica a Los Angeles.

Lutto nel cinema: morto Albert Ruddy

Come detto, è morto Albert Ruddy, produttore de ‘Il Padrino’ e ‘Million Dollar Baby’. L’uomo aveva 94 anni e da quanto si apprende dalla famiglia, che ne ha dato l’annuncio tramite il The Hollywood Reporter, il compianto doppio Premio Oscar è deceduto lo scorso 25 maggio dopo una breve malattia e il ricovero presso il Ronald Reagan Ucla Medical Center di Los Angeles.

Fanpage ha riportato anche le parole di sua figlia Alexandra: “Mentre molti onoreranno i suoi successi, è un onore per me essere l’unica persona al mondo che può dire di essere stata sua figlia. Era il papà più unico del mondo.Era speciale perché nonostante tutto il suo successo personale, era altrettanto emozionato quando i suoi cari realizzavano un obbiettivo”.

Il ricordo di Al Pacino

Importanti anche le parole riprese dalla Rai da parte di Al Pacino, che ha interpretato Michael Corleone nel film per la prima delle sue nove nomination agli Oscar in carriera. Il famoso attore ha dichiarato in un comunicato che Ruddy è stato “assolutamente meraviglioso con me per tutto il tempo del ‘Padrino’; anche quando non mi volevano, lui mi voleva. Mi ha dato il dono dell’incoraggiamento quando ne avevo più bisogno, e non lo dimenticherò mai”.

