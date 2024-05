Simpatiche confessioni di Tommaso Zorzi. Stuzzicato dai fan, ecco le parole in merito a quello che sarebbe, per lui, l’uomo ideale.

Molto seguito sui social e apprezzato anche in tv, Tommaso Zorzi è tornato a parlare. Per la verità, il giovane influencer e conduttore ha deciso di rispondere in modo molto simpatico e sincero ad alcune domande private. Una di queste faceva riferimento a quello che dovrebbe essere, per lui, l’uomo ideale. Non solo fisicamente ma anche come approccio alla vita.

Tommaso Zorzi e il suo uomo ideale

Attraverso una serie di stories su Instagram, Zorzi ha avuto uno scambio di battute con i suoi fan. Un utente gli ha fatto una domanda molto personale: “Puoi dirci quali sono i tre pregi del tuo uomo ideale?”. In questo senso, il conduttore e influencer non si è sottratto e ha spiegato: “Il mio uomo ideale deve essere: sveglio, nel senso proprio di acuto, carismatico e infine, generoso“.

E ancora: “Non parlo solo di soldi ma anche di soldi. Io detesto il contrario, cioè le persone tirchie non le sopporto. Anche perché io sono una persona con le mani più bucate in assoluto. Odierei stare con una persona con il braccino corto. Perché poi generalmente chi è braccino di soldi lo è anche di sentimenti. Se credo nei ritorni? In amicizia è probabile mentre in amore no”.

Verso l’estate

Non sono poi mancati quesiti anche su altri temi. In particolare per quanto concerne le vacanze estive e le location che Zorzi andrà a visitare quest’anno. In questo senso il famoso volto tv ha raccontato ai suoi seguaci di Instagram quali sono i suoi programmi: “Starei cercando di organizzare una settimana alle Azzorre, per il cammino lungo la via del tè. Ma speriamo. Tra 40 giorni però torno a Stromboli”, ha spiegato il simpatico Tommaso.