Invitata in Honduras per L’Isola dei Famosi, Elenoire Casalegno ha festeggiato “fuori sede” il compleanno. Sui social il messaggio speciale.

Il lavoro è lavoro e quindi nessuna scusa, neppure per il suo compleanno. Elenoire Casalegno, inviata de L’Isola dei Famosi, si è trovata a festeggiare gli anni in Honduras… La showgirl è impegnata da diverse settimane per il reality e sui social ha voluto ringraziare tutte quelle persone che si sono ricordate di lei in questi giorni, compresa la stessa produzione del programma.

Elenoire Casalegno, compleanno in Honduras

Elenoire Casalegno

Attraverso un post pubblicato su Instagram, la Casalegno ha mostrato come abbia festeggiato in Honduras il suo compleanno. L’inviata de L’Isola si è trovata insieme alla produzione del reality a condividere una giornata speciale e ha scritto: “Il mio compleanno rock’n’roll. Grazie a tutte le persone che mi hanno dimostrato il loro affetto, nonostante la distanza e il fuso orario (mi avete fatto gli auguri il 27 maggio), grazie ai ‘nuovi amici’ incontrati in questa avventura (perché di avventura si tratta!), una ‘produzione famiglia‘, grazie a chi c’è, e chi deciderà esserci”.

Il rapporto con Vladimir Luxuria

Il nome della Casalegno, oltre che per la sua esperienza a L’Isola dei Famosi, era venuto a galla dopo la prima puntata del reality per il presuno malumore verso Vladimir Luxuria. Le due, infatti, si erano trovate ad avere un piccolo battibecco. L’inviata, però, aveva subito smentito ogni problema parlando ad Oggi: “Con Vladimir ci conosciamo da tempo e ci siamo chiarite. Alla fine della puntata abbiamo parlato, con tranquillità. Io sono molto rispettosa e leale”. Insomma, tra conduttrice e la bella Elenoire, a quanto pare, non esiste alcun problema e, in effetti, con il passare delle puntate non ci sono stati più episodi controversi che abbiano dato adito a illazioni sul loro conto.