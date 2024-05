Protagonista del podcast di Diletta Leotta, ‘Mamma Dilettante’, Melissa Satta ha svelato i suoi sogni di famiglia per il futuro.

Nuovo amore confermato per Melissa Satta che nelle ultime ore è stata pizzicata con Carlo Beretta. L’ex Velina, però, è stata protagonista anche per l’ospitata nel podcast di Diletta Leotta, ‘Mamma Dilettante’, di cui sono arrivate le prime anticipazioni. La donna sogna di avere un altro figlio dopo Maddox ma non è così facile come sembra…

Melissa Satta sogna di avere un altro figlio

Parlando nel faccia a faccia con Diletta Leotta nel suo podcast, la Satta ha ammesso che vorrebbe diventare di nuovo madre dopo aver avuto Maddox da Kevin Prince Boateng: “Mi piacerebbe avere un altro figlio, ma vediamo perché il tempo passa e Maddox ha già 10 anni. Sarebbe un fratello maggiore perfetto, mio fratello ha 11 anni in più di me e si può fare”, ha detto l’ex Velina. La Leotta, poi, ha detto: “Anche io ho un fratello maggiore di 14 anni e funziona benissimo. Devi solo trovare la fortuna di trovare la materia prima! La fortuna di trovare qualcuno giusto”.

“La donna indipendente spaventa”

E proprio sull’argomento uomo giusto, senza fare riferimento al recente flirt con Carlo Beretta, la Satta ha spiegato: “Non è facile ai giorni d’oggi perché abbiamo tutti vite complicate. Soprattutto quando noi donne siamo così esposte e così indipendenti sul lavoro… spaventa molto secondo me. Tutti si chiedono chi è che non vorrebbe mai stare con Melissa Satta? Nessuno! Ma io li capisco!”.

Dando ulteriori dettagli sul suo pensiero, la bella Melissa ha deetto: “Perché stiamo sempre con persone esposte? Perché un ragazzo normale non capisce il nostro mondo ed è giusto così. Non è facile essere sempre sui giornali ed essere giudicato, criticato… non piace a tutti e quindi è difficile poter stare con un ragazzo che fa un lavoro normale”.