Al via le prime valutazioni in vista dei provini del prossimo Grande Fratello. Alfonso Signorini ha fatto un bilancio delle “candidature” fin qui arrivate.

Manca ancora tanto all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello ma la macchina è già “in movimento”. In modo particolare è super attivo il conduttore, Alfonso Signorini, che ha invitato i potenziali futuri concorrenti a mandargli le “candidature” in vista dei provini anche in forma privata tramite il profilo Instagram. Proprio il volto tv ha spiegato a Chi che in tanti si siano fatti avanti e alcuni lo abbiano davvero sorpreso.

Alfonso Signorini e i primi “provini” per il GF

Alfonso Signorini

Come riportato da Biccy che cita appunto Chi, Signorini ha spiegato di aver dato inizio insieme ai colleghi ad alcuni videomessaggi ricevuti in forma privata che, di fatto, possono essere utili per una scrematura in vista dei veri provini per il prossimo GF. “In questi giorni ho incominciato a prendere visione di migliaia di video che stanno arrivando a me e alla redazione del programma da parte di chi si vuole candidare alla prossima edizione”, ha spiegato il presentatore. “L’età anagrafica degli aspiranti gieffini è equamente ripartita, tra giovani di venti, trent’anni e signore e signori sessanta, settantenni che non vedono l’ora di salire sulla giostra”.

La sorpresa e le motivazioni dei candidati

Il buon Alfonso ha poi spiegato che alla base delle varie candidature ci siano diverse motivazioni. In particolare quella legata ad una sorta di rivincita personale o a questioni che hanno a che vedere con problematiche in famiglia: “Sono rimasto colpito dalla quantità di figli che mi parlano della separazione dei loro genitori. Non ce n’è uno che non abbia sofferto per questa situazione”.

Altra sorpresa riguardo ai “tantissimi omosessuali (ancora pochissime le donne)” che si sono presentati e che si sarebbero fatti avanti per partecipare al reality show di Canale 5. Ma non solo. “Infine, ma non meno importante, la rivalsa economica: c’è ancora tantissima gente che non naviga in buone acque e che vede nella tv la grande occasione per uscire dal tunnel”. Staremo a vedere, a questo punto, su chi ricadrà la scelta del conduttore che sta continuando a ricevere candidature via social dopo i problemi avuti in passato.