Dopo la finalissima di Amici, torna a parlare Mida tra l’esperienza nella scuola e gli obiettivi per il futuro tra cui anche Sanremo…

Arrivato alla finale di Amici, Mida è pronto a diventare protagonista nel mondo della musica. Dopo l’esperienza nella scuola più famosa d’Italia, il giovane cantante di ‘Rossofuoco’ è carico e ambizioso per quello che sarà il suo percorso futuro. L’artista ha spiegato a Vanity Fair quali siano i suoi progetti e non ha nascosto il desiderio, un giorno, di cantare sul palco dell’Ariston per Sanremo…

Mida e la scuola di Amici

Maria De Filippi

Parlando della sua esperienza nella scuola di Amici, Mida ha sottolineato come il talent show sia “arrivato in un momento in cui le cose non stavano andando male: avevo in ballo dei contratti ma, per Amici, ho scelto di annullarli e di tentare il tutto per tutto nella scuola”. Da qui un percorso importante che lo ha portato al successo con ‘Rossofuoco’ e anche alla finalissima: “Il mio percorso è stato molto impegnativo, ricco di alti e di bassi. A un certo punto avevo paura di dire la cosa sbagliata, ma fortunatamente è andato tutto come speravo”.

Per il giovane cantante ci sono stati anche momenti duri: “Sentivo il peso dell’aspettativa anche se fortunatamente con il tempo me ne sono liberato. Il momento più difficile? La fine. Ci tenevo tanto a concludere il bel percorso che avevo fatto nella maniera più opportuna, anche perché arrivare fino a quel momento è stato un po’ stressante. Sono contentissimo di come sia andata. Faccio quello che amo, ho un bellissimo team che mi supporta e non potrei chiedere di più”.

I progetti futuri e Sanremo

Seguitissimo sui social dove anche di recente ha condiviso i traguardi raggiunti, nella scuola e non solo. Mida ha spiegato quali siano le sue ambizioni e progetti futuri. Uno di questo riguarda Sanremo: “Mi piacerebbe farlo al momento giusto e con la canzone giusta: è sempre stato un mio obiettivo, e io gli obiettivi li rincorro”, ha detto il cantante. “Questo è il momento giusto per godersi quello che abbiamo seminato e, allo stesso tempo, seminare ancora per il futuro”.