Una dedica speciale di Aurora Ramazzotti ma non al suo Goffredo, bensì ad un’altra persona a lei tanto cara, l’amica Sara Daniele.

Arriva via social una speciale dedica di Aurora Ramazzotti ad una persona a lei tanto cara. No, questa volta nessun riferimento al suo amore, Goffredo Cerza, ma un pensiero alla carissima amica di una vita, Sara Daniele che, tra le altre cose, come noto, ha giocato un ruolo importante proprio nella relazione tra la figlia di Michelle Hunziker e il suo attuale compagno.

La dedica di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Attraverso un post su Instagram, la Ramazzotti ha deciso di ricordare un momento molto speciale vissuto con la sua cara amica Sara. La figlia di Michelle Hunziker, infatti, si è lanciata in una dedica molto dolce per la sua best friend riportando indietro l’orologio ad un anno fa: “Sceglierei per sempre te! Auguri amica mia per la vita”. Parole molto belle che hanno subito trovato la replica della Daniele: “Vi amo tanto anche io”.

L’importanza di Sara Daniele

Il rapporto tra Aurora e Sara, come noto, è importantissimo e non aveva certo bisogno di conferme. La Daniele, infatti, è la migliore amica sia della Ramazzotti che di Goffredo Cerza e, da quanto sappiamo, sarebbe stata proprio lei a farli conoscere e a suggerire loro che sarebbero stati una coppia perfetta. Dai loro racconti passati, a quanto pare, la giovane Sara ha giocato un ruolo importante portando i due all’amore e alla grande famiglia che ha da poco accolto il piccolo Cesare.

Tra le altre curiosità relative al rapporto tra Sara e la famiglia di Aurora, anche quanto accaduto nel periodo della pandemia di Covid. La Daniele, infatti, aveva vissuto diverso tempo a casa con Michelle Hunziker aspettando che il tempo delle restrizioni imposte dal governo cessassero. Insomma. Un rapporto a 360°.