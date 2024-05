Una versione quasi inedita di Flavio Briatore è stata svelata, quella di padre orgoglioso. Il noto imprenditore ha stupito tutti.

Non sempre si è mostrato in determinate vesti ma ultimamente Flavio Briatore ha iniziato a farsi vedere sotto aspetti inediti. La conferma è arrivata in queste ore con l’imprenditore che ha deciso di condividere con i suoi seguaci social un momento particolare vissuto con suo figlio, Nathan Falco, avuto con Elisabetta Gregoraci.

Flavio Briatore, l’orgoglio per Nathan Falco

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci

Nathan Falco Briatore, figlio dell’imprenditore Flavio e della showgirl Elisabetta Gregoraci, ha trovato nella boxe una valvola di sfogo. A renderlo noto, come detto, è stato suo padre che con grande orgoglio ha mostrato il ragazzo, nato nel 2010, mentre si allenava in questa disciplina. A quanto pare la scelta di praticare la boxe non è casuale. La Gregoraci ha spesso sottolineato l’importanza di incoraggiare suo figlio a trovare uno sport che non solo gli permetta di mantenersi fisicamente attivo, ma che lo aiuti anche a gestire lo stress e le pressioni della vita quotidiana. Evidentemente, Nathan ha trovato tutto questo “nei guantoni”. In tal senso, con grande orgoglio, anche Briatore è evidente stia sostenendo pienamente la scelta del figlio.

La scelta della boxe

L’allenamento di Nathan fatto vedere su Instagram da papà Flavio non è solo una questione di svago, ma anche un modo per imparare a canalizzare le energie in maniera costruttiva. Sotto la guida di un allenatore esperto, il ragazzo sembra stia imparando le tecniche fondamentali di questo sport che si sta rivelando molto utile non solo a livello fisico ma anche mentale. Chissà se tale disciplina, in futuro, possa diventare, oltre che un modo per sfogarsi e un hobby, ma anche qualcosa in più a livello sportivo e, magari, anche professionale. Non resta che attendere.