Momenti di paura per Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi che hanno subito una brutto incidente e hanno denunciato i fatti anche sui social.

Paura per Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi che in queste ore hanno raccontato di aver subito un brutto incidente per colpa di una terza persona. Sui social, è stata la ragazza, ex volto di Temptation Island e del Grande Fratello, a raccontare cosa sia capitato e dando conto anche delle sue condizioni di salute che, per fortuna, non sarebbero gravi.

Incidente per Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi

Con una serie di stories Instagram, la Rossetti ha raccontato la brutta disavventura subita per la vie di Roma mentre si trovava con il fidanzato Sergio. “Stavamo andando a far merenda, una sfiga dietro l’altra, sono entrati nella macchina di Sergio, l’hanno rotta tutta dalla mia parte”, ha detto. Poi spiegando la dinamica di quanto accaduto e dell’incidnete. “È entrato dentro uno, sparato, infatti mi sono presa un colpo sulla spalla. Niente di grave stiamo bene, però ho fatto un urlo che non vi dico. Sono quelle frazioni di secondo in cui non capisci cosa sta succedendo”.

Come sta la coppia

Greta ha mostrato, poi, i danni che ha subito la vettura ma, al netto dello spavento, ha voluto anche tranquillizzare i suoi fan sul loro stato di salute: “Grazie a tutti per i messaggi, tranquilli stiamo bene. Siamo andati in guardia medica e mi hanno detto che ho una ‘colluttazione al collo’, niente di grave qualche giorno di riposo e tutto passa. Siete dolci”.

Insomma, per la coppia ex GF per fortuna nessun danno grave di salute ma solo tanta paura. I fan, adesso, aspettano ulteriori aggiornamenti per capire se anche per la vettura le cose si possano risolvere con l’intervento, sicuramente, del meccanico.

