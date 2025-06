Cinema in lutto: addio al famoso attore di uno dei film capolavoro in Italia

Tremendo lutto nel mondo del cinema con particolare riferimento a quello italiano: è morto Enzo Staiola, il piccolo Bruno di ‘Ladri di Biciclette’.

Dopo l’addio al famoso volto della tv di Rai e Mediaset verificatosi nelle scorse ore, il mondo dello spettacolo perde un altro personaggio storico. È morto all’età di 85 anni Enzo Staiola, il piccolo Bruno del capolavoro di Vittorio De Sica, ‘Ladri di Biciclette’. Uscito nel 1948, il film vinse l’Oscar come miglior film straniero nel 1950.

Enzo Staiola: morto il bambino di Ladri di Biciclette

Come riportato da svariati media tra cui il Corriere della Sera, il mondo del cinema e dello spettacolo sono in lutto per la morte di Enzo Staiola avvenuta a 85 anni. L’uomo era stato il famoso bambino Bruno nel capolavoro di Vittorio De Sica, ‘Ladri di Biciclette’. Proprio De Sica lo vide per strada e decise di affidargli il ruolo del bimbo nel film che sarebbe diventato il capolavoro del neorealismo italiano.

Proprio Staiola, a Repubblica, raccontò quel momento con De Sica: “Stavo tornando da scuola e a un certo momento mi accorgo di questa grande auto che mi seguiva a passo d’uomo. Poi scende questo signore coi capelli grigi, tutto vestito bene, e mi chiede: ‘Come ti chiami?’, e io zitto. E lui ‘Ma non parli?’, ‘Non mi va di parlare’, rispondo. Mia madre mi diceva sempre di non dare confidenza se qualcuno ci fermava”.

Staiola spiegò come De Sica lo seguì fino a casa e quando i genitori lo videro lo fecero entrare e sedersi. De Sica provò a convincerli a farlo recitare ma “loro non volevano”, anche se poi sappiamo bene come è andata.

La carriera: non solo cinema

Dopo aver preso parte a ‘Ladri di Biciclette’, Staiola recitò anche in ‘Marechiaro’ e nel 1950 per William Dieterle in ‘Vulcano’. Successivamente in ‘Cuori senza frontiere’ e ne ‘Il ritorno di Don Camillo’. Ne ‘La contessa scalza’ di Joseph L. Mankiwicz, Staiola ebbe modo di recitare accanto a Ava Gardner e Humphrey Bogart. Successivamente mise il punto alla sua carriera da attore diventando insegnante di matematica e dopo un certo periodo anche impiegato al catasto.