Maria Esposito: “Mare Fuori? Ho guadagnato tanto, ecco cosa ho comprato”

L’attrice di Mare Fuori, Maria Esposito, che interpreta Rosa Ricci ha raccontato alcuni aspetti legati alla sua carriera e ai guadagni.

Diventata super famosa grazie al ruolo di Rosa Ricci in Mare Fuori, Maria Esposito ha fatto parlare di sé di recente non solo per l’annuncio a sorpresa legato alle sue radici, ma anche per una bella intervista a tuttotondo lasciata al podcast di Marcello Sacchetta, ‘In Camerino’. La giovane artista ha svelato alcuni dettagli suoi suoi guadagni e anche ai progetti futuri.

Maria Esposito e il successo

Per la giovane “Rosa Ricci”, al netto del grande boom fatto grazie alla serie Mare Fuori, non è sempre stato tutto facile. La ragazza ha raccontato, infatti, di aver avuto dei momenti di difficoltà legati appunto a questo improvviso exploit di fama. “All’inizio diciamo che è stato un poco difficile”, ha esordito Maria Esposito parlando nel podcast di Marcello Sacchetta, ‘In Camerino’, facendo riferimento a come abbia affrontato il successo derivato dal suo ruolo.

Maria Esposito – www.donnaglamour.it

“Mi sentivo un po’ inferiore a tutti perché ho preso successo nel momento in cui non sapevo nemmeno parlare bene in italiano e non riuscivo, magari, a stare al passo di altri miei colleghi. Poi è stato difficile gestire anche la gente, cambiare vita…”.

I guadagni fatti con Mare Fuori e i progetti futuri

Tra i vari passaggi dell’intervista, anche quello ben positivo legato ai guadagni. La Esposito, in questo senso, non si è sottratta dal raccontare: “Mi sono comprata casa a Napoli, casa a Roma e il bar. Mi sono ritrovata con questo guadagno importante per la mia età e non mi sembrava giusto spenderlo tutto per lo shopping. Tenerli in banca è inutile”.

La ragazza ha poi aggiunto anche di avere un piano B alla carriera da attrice: “L’imprenditoria. Voglio essere un’attrice imprenditrice, ma solo metterci il nome. Vengo ti do l’idea, ci metto il nome, ti do i soldi e poi non ne voglio sapere niente. Voglio solo guadagnare”, ha detto con grande franchezza e con altrettanta sincerità la Esposito.