Maria Esposito cambia vita: la svolta inaspettata nella vita dell’attrice di Mare Fuori, “La scelta più difficile che abbia mai fatto”.

Maria Esposito sta vivendo un momento d’oro, sia nella sua carriera che nella vita personale. L’attrice, diventata famosa grazie al ruolo di Rosa Ricci in Mare Fuori, ha annunciato sui social di aver acquistato casa a Roma. Un traguardo importante per la giovane artista, che a soli 21 anni ha deciso di lasciare la sua amata Napoli per inseguire il suo sogno nel cuore dell’industria cinematografica italiana.

L’annuncio sui social e il legame con Napoli

L’attrice ha condiviso la notizia con i suoi follower pubblicando una serie di foto su Instagram.

Nelle immagini, Maria Esposito firma i documenti della sua nuova casa, circondata dall’affetto della sua famiglia. Emozionata, ha scritto: “A 21 anni, lasciare Napoli, la mia famiglia e i miei amici è una delle scelte più difficili che abbia mai fatto. Napoli è casa, è amore, è radici. Ho comprato casa a Roma. La città che da sempre è il cuore pulsante del mio sogno di attrice“.

Parole che mostrano tutto l’amore che Maria prova per la sua città natale, ma anche la determinazione nel voler costruire il proprio futuro nel mondo dello spettacolo.

La reazione dei fan di Mare Fuori

Maria Esposito è seguita da un pubblico affezionato che ha condiviso con lei ogni passo della sua carriera. Dalla prima apparizione in Mare Fuori fino ai traguardi più recenti, l’attrice ha conquistato il cuore dei telespettatori grazie al suo talento e alla sua autenticità. La notizia del trasferimento ha scatenato una valanga di messaggi di affetto e congratulazioni sui social.

Ora per Maria inizia un nuovo capitolo. La stessa attrice scrive: “Napoli resterà sempre nel mio cuore! Roma, sono pronta a viverla e a farne parte, con tutta la passione che ho nel cuore!“.