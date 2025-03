Il Codacons ha presentato un esposto contro il Grande Fratello chiedendone la chiusura. Scopri tutti i dettagli della vicenda.

Il reality show Grande Fratello è finito ancora una volta al centro delle polemiche. Il Codacons, associazione a tutela dei consumatori, ha presentato un esposto contro il programma di Canale 5, in cui chiede la chiusura immediata. La decisione arriva dopo numerose segnalazioni da parte dei telespettatori, preoccupati per i contenuti trasmessi e per il comportamento dei concorrenti all’interno della Casa. Ma scopriamo che cosa sta succedendo.

Le accuse del Codacons contro il Grande Fratello

Nel comunicato ufficiale diffuso dall’associazione, condiviso anche dal giornalista Gabriele Parpiglia, vengono citate diverse problematiche riscontrate nel reality.

Tra queste, emergono dubbi sulla trasparenza del televoto, possibili irregolarità nella gestione del programma e atteggiamenti ritenuti inappropriati da parte dei concorrenti.

Secondo il Codacons, tali comportamenti non sarebbero un esempio positivo per il pubblico, in particolare per i minori che seguono lo show.

A supporto delle sue dichiarazioni, l’associazione ha fornito alcuni esempi specifici di episodi controversi avvenuti all’interno della Casa, tra cui il caso di Lorenzo Spolverato. La questione è stata sollevata anche dal conduttore Alfonso Signorini, che ha espresso la sua opinione dichiarando: “Fosse stato per me, ti avrei tranquillamente squalificato, ma il Grande Fratello è più buono di me“.

Il Codacons chiede l’intervento dell’Agcom

Il Codacons ha chiesto l’intervento dell’Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) per avviare un’istruttoria e adottare provvedimenti urgenti volti alla chiusura del programma.

Inoltre, l’associazione ha citato l’articolo 37 del Testo unico per la fornitura di servizi media audiovisivi, che vieta la trasmissione di contenuti violenti in televisione, specialmente per la tutela dei minori.

Resta ora da vedere quale sarà la risposta dell’Agcom e se il Grande Fratello subirà effettivamente delle conseguenze a seguito di questo esposto.