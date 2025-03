Ambra Angiolini parla della sua carriera e della sua visione sull’amore: “I miei ex? Tutti casi umani, tranne…”.

La carriera di Ambra Angiolini prosegue a gonfie vele, tra cinema e teatro. Attualmente impegnata con lo spettacolo “Olivia Denaro“, l’attrice sarà presto protagonista anche de “La bella regina di Leenane” di Martin McDonagh. Tuttavia, l’attenzione si concentra sulla sua partecipazione a “BFF – Best Friends Forever“, una commedia diretta da Andrea Fazzini e Alessandro Pavanelli, disponibile dal 14 marzo su Paramount+.

Ma durante un’intervista, l’attrice si è lasciata andare a un’inaspettata rivelazione sulla sua vita privata, e ha confessato un dettaglio che accomuna tutti i suoi ex.

Ambra Angiolini sorprende: “I miei amori? Tutti casi umani, tranne uno”

Durante un’intervista, Ambra Angiolini ha affrontato il tema della sua vita sentimentale con la solita ironia.

“I miei uomini erano talmente casi umani – escluso il padre dei miei figli – che me li hanno lasciati” ha dichiarato ridendo. Un’affermazione che ha suscitato curiosità e simpatia tra i fan, che da sempre apprezzano la sua schiettezza.

Ambra Angiolini

L’attrice ha poi espresso una riflessione sulla società moderna, e ha dichiarato che “Ogni palazzo dovrebbe avere uno psicologo invece del portinaio“. Una frase provocatoria che evidenzia la sua sensibilità verso le problematiche sociali e l’importanza del supporto psicologico.

Il pensiero di Ambra sulla società e il politicamente corretto

Sempre attenta alle dinamiche sociali, Ambra Angiolini ha affrontato il tema del politicamente corretto nel cinema e nella vita quotidiana. Sul film “BFF – Best Friends Forever” ha dichiarato: “Vorrei che il pubblico si facesse una risata preventiva. Si chiama commedia per un motivo“.

Infine, l’attrice ha condiviso il suo timore per il progressivo distacco dalla realtà: “È complicato restare umani. La missione è questa: tornare un po’ al vecchio mondo degli umani che usano le emozioni per comunicare e non solo per distruggersi a vicenda” ha concluso.