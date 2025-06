Scintille a tema look tra Clara e Sarah Toscano anche se la prima avrebbe smentito di aver lanciato una frecciatina all’artista.

Dopo aver fatto chiarezza sul suo rapporto con Fedez, ecco Clara essere tornata al centro di un piccolo caso. La giovane cantante, infatti, ha pubblicato una curiosa storia social nella quale è sembrata sganciare una piccola frecciatina ad una sua collega. Le parole della Soccini non sono passate inosservate e qualche fan ha fatto… “due più due” ipotizzando il destinatario della sua stocca.

Clara e la possibile frecciata

Il nome di Clara Soccini, come noto, nelle ultime settimane è senza dubbio tra quelli maggiormente chiacchierati a livello mediatico. Non solo per questioni legate alla musica ma anche per il presunto flirt di questi mesi con Fedez. Ad attirare l’attenzione dei media e del mondo social, però, adesso non è stato nulla in tema amore, bensì una possibile stoccata ad una collega, Sarah Toscano.

Clara Soccini – www.donnaglamour.it

Nelle scorse ore, come detto, la Soccini ha condiviso un video di repertorio di Rihanna mentre diceva “She could beat me but she could not beat my outfit”. A corredo del filmato, la cantante ha scritto: “Tutto originale in certe”, accompagnando tutto con delle emoticon della risata. Fin qui nulla di male, se non fosse che diversi utenti del web abbiano associato le sue parole ad una presunta frecciata a Sarah Toscano.

I dettagli del messaggio e la spiegazione

Secondo alcuni fan, infatti, la Soccini avrebbe “dissato” la Toscano che ha partecipato al Radio 105 Summer Festival indossando un top con stampa leopardata, molto simile a quello sfoggiato da Clara in un’occasione precedente.

Ma sarà stato davvero così? La cantante, dopo aver letto veramente tantissimi messaggi di utenti del web che facendo riferimento a questa presunta frecciata ha deciso di smentire tutto anche se qualche dubbio è restato: “Ma amori nooo ahahhahaha”, ha detto Clara.