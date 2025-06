Super attiva sui social di recente, Chiara Ferragni ha annunciato ai suoi seguaci di essere pronta ad andare in un posto molto speciale.

Ultimamente è stata di nuovo al centro di tantissime voci in merito al possibile approdo a Ballando con le Stelle. Stiamo parlando, naturalmente, di Chiara Ferragni che è tornata ad essere piuttosto attiva sui social con diversi post e stories. Tra le ultime, eccola essere pronta ad un misterioso viaggio che la vedrà presenziare ad un matrimonio.

Chiara Ferragni: tra lavoro e vita privata

Negli ultimi giorni, Chiara Ferragni ha deciso di tornare ad essere molto attiva sui social. Dopo un periodo nel quale stava pubblicando meno contenuti, adesso l’imprenditrice digitale sembra aver ripreso con il giusto piglio e il giusto mood. Diversi, infatti, i messaggi e le foto nelle ultime ore tra cui il divertente messaggio relativo ad una pianta di fico arrivata a casa.

Chiara Ferragni – www.donnaglamour.it

Dopo la fine della relazione, almeno così sembra, con Tronchetti Provera, la Ferragni pare aver rialzato la testa e aver trovato un nuovo equilibrio tra lavoro e vita privata. In questo senso, eccola essere pronta ad un viaggio, al momento ancora misterioso.

Il viaggio per il misterioso matrimonio

Tra le ultime stories Instagram della bella Chiara, infatti, è stato possibile vederla in partenza. Per dove? Non si sa ma sicuramente per una destinazione a lei molto gradita. La Ferragni ha spiegato di essere pronta ad andare in una delle sue città italiane preferite e l’occasione non sarà di lavoro ma per un matrimonio. “Sto andando in una delle mie città italiane preferite“, ha scritto. La ragione, come detto, è quella di “un matrimonio nel weekend“.

Per adesso non sappiamo quale amico o amica si stia sposando e soprattutto dove. Siamo sicuri, però, che dalle prossime stories social tutto sarà più chiaro e che verranno forniti altri dettagli.