Un’altra coppia di Temptation Island 2025 è stata ufficialmente presentata in vista dell’edizione in partenza: ecco il video di “esordio” di Lucia e Rosario.

Sale l’adrenalina per l’inizio di Temptation Island 2025. Le coppie stanno piano piano venendo annunciate e dopo Sarah e Valerio, ecco il video ufficiale che riguarda Lucia e Rosario che tramite i canali social della trasmissione sono stati protagonisti della consueta presentazione di partenza prima dell’avvio del reality.

Temptation Island 2025: Lucia e Rosario nuova coppia

Grande attesa, come detto, per l’inizio della nuova stagione di Temptation Island 2025. La trasmissione basata sulle coppie, i tentatori e le tentatrici vedrà ancora una volta Filippo Bisciglia al timone e, ovviamente, tanti fidanzati e fidanzate che dovrano superare le loro problematiche e capire come procedere in futuro.

Filippo Bisciglia – www.donnaglamour.it

L’ultima coppia in termini cronologici ad essere stata presentata è stata quella formata da Lucia e Rosario che sono ad un punto fondamentale della loro relazione ma con obiettivi, forse, diversi legati alla convivenza.

Il video di presentazione

Nel filmato di presentazione della nuova coppia di Temptation, ecco Lucia spiegare fin da subito il motivo della sua partecipazione: “Scrivo a Temptation Island perché vivo questo amore a distanza. Io sarei pronta per una convivenza ma Rosario di fronte a questa richiesta tergiversa, non si sente pronto e vuole più tempo per se stesso”.

Sempre nella clip, Rosario ha replicato alla fidanzata spiegando di essere convinto “che la convivenza sia un passaggio molto importante per una relazione e penso debba essere una libera scelta e non un obbligo”. Staremo a vedere come andranno le cose tra loro. Dalle premesse si potrebbe annunciare qualcosa di davvero scoppiettante. Chissà che questa tensione tra loro non possa peggiorare “per colpa” di un tentatore o di una tentatrice. Non resta che attendere il 3 luglio, data di partenza del reality.