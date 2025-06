Cosa è successo a Gianni Sperti? Il noto volto di Uomini e Donne ha fatto una riflessione particolare sull’amore e le storie finite.

Alcuni mesi fa era stato protagonista di una interessante intervista a Verissimo nella quale aveva parlato anche di amore. Ora Gianni Sperti è tornato sull’argomento con un post social molto riflessione con tanto di metafora del treno che ha fatto pensare al danzatore reduce da un’altra delusione di coppia dovuta a paure e situazione difficili vissute.

Gianni Sperti: il treno e il possibile fidanzamento

Utilizzando in modo evidentemente molto azzeccato la metafora di un treno, Gianni Sperti ha parlato di amore e di una relazione, o forse più di una, iniziate e poi terminate per la sua decisione di tirarsi indietro. “Ci ho riprovato. Ho ripreso il treno. Un treno così bello che non ho avuto bisogno di pensarci. Non ho dovuto ragionare. Era inevitabile. Un’emozione forte mi ha travolto, mi ha fatto perdere, piacevolmente, la bussola e all’improvviso ero lì, su quel treno, sul mio treno“. ha scritto l’opinionista di Uomini e Donne.

“Le giornate, le ore, persino i secondi… tutto era pieno. Dal risveglio fino alla notte, prima di chiudere gli occhi. Tutto aveva un senso, una direzione. Il mio volto, sempre sorridente”, ha continuato nel suo lungo messaggio Sperti.

La paura e la presunta storia finita

“Poi è arrivata la paura. La paura che non fosse il treno giusto. I primi scossoni, i primi dubbi. Forse quel treno non andava alla mia velocità, forse era scomodo”, ha detto ancora il buon Gianni manifestando il disagio provato. “Mi sentivo sballottato, fuori asse e quella dannata paura mi ha fatto scendere, alla prima fermata. Sì, ho deciso di scendere. Per non sentirmi inadeguato. Per non diventare ciò che non voglio essere: controllante, insicuro, perso. Proprio io, che non amo il controllo”.

Le parole del noto opinionista di Uomini e Donne sembrano evidentemente descrivere una storia d’amore vissuta e poi fermata e a dare una sorta di conferma al suo racconto è soprattutto il finale e le parole scelte per concludere la riflessione: “[…] Tutti i giorni mi ritrovo a parlare d’amore, a dare consigli. A dire quando è giusto restare, quando è tempo di andare. Forse è proprio questa la mia missione: occuparmi dell’amore degli altri“.