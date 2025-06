Belen-Cecilia Rodriguez, “famiglia rassegnata”: cosa succede tra le sorelle

La situazione tesa in casa di Belen e Cecilia Rodriguez: le due sorelle sempre più distanti. Cosa filtra anche sulla famiglia delle argentine.

Ha fatto parlare per essersi rimessa nelle scorse ore la fede al dito ma ora Belen Rodriguez è tornata protagonista per quello che sarebbe il rapporto, ai minimi storici, con sua sorella Cecilia. Pare, infatti, che nel futuro delle due argentine possa esserci una vera e propria rottura non solo nei rapporti privati ma anche professionali legati alle aziende che condividono.

Il rapporto tra Belen e Cecilia in crisi

Sono ormai diverse settimane che i rumors sulla famiglia Rodriguez vanno avanti. Particolare focus, come anticipato, nei rapporti tra le sorelle Belen e Cecilia. Le due erano date in crisi e c’era pure chi aveva parlato di “rottura totale” anche se, va detto, non sono mai stati veramente chiari i motivi legati a questa situazione.

In precedenza, alcuni rumors avevano parlato di tensioni e crisi tra Cecilia e Ignazio ma anche di una “paura” della sorella maggiore, Belen, in merito a possibili tradimenti dell’uomo verso Chechu. Successivamente alcuni avevano persino ipotizzato atteggiamenti della più grande tra le sorelle durante una festa e, per non farsi mancare nulla, altri avevano fatto riferimento a problematiche più “profonde” e “gravi”, non ben precisate.

La decisione sul lavoro e la famiglia

Ma come starebbero le cose davvero? Secondo l’esperto Gabriele Parpiglia, non c’è alcuna luce alla fine del tunnel per le due donne. Nella sua recente newsletter, infatti, Parpiglia ha parlato di “rottura totale. Non torna il sereno tra le due e anche la famiglia ormai si è rassegnata“.

Non solo. Pare che Belen starebbe addirittura valutando la possibilità di lasciare le aziende che ha fondato con i fratelli, una di abbigliamento e una di costumi. La showgirl, vista la situazione, potrebbe decidere di dedicarsi solo alla sua linea di cosmetici che presto avrà anche una parte dedicata alla skin care.