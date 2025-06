Aria “d’addio” per Myrta Merlino che ha salutato Pomeriggio 5. Qualcuno ha acceso il focus su una presunta reazione di Barbara D’Urso.

Solamente pochi giorni fa, dopo due anni di silenzio, Barbara D’Urso è tornata a parlare del suo addio a Mediaset non senza togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Ora, Carmelita è tornata al centro dell’attenzione per una presunta reazione a quello che potrebbe essere stato l’ultimo saluto di Myrta Merlino alla trasmissione Pomeriggio 5.

L’addio di Myrta Merlino a Pomeriggio 5

Nei giorni scorsi, Myrta Merlino ha salutato il pubblico di Pomeriggio 5 alla fine dell’ultima puntata prima dell’inizio dell’estate. Quello fatto dalla conduttrice, però, potrebbe non essere stato solo un arrivederci ma un addio viste le numerose voci che si susseguono in merito al suo futuro su Canale 5 con particolare riferimento appunto alla trasmissione pomeridiana.

Myrta Merlino – www.donnaglamour.it

“Siamo arrivati alla fine di questa intensa stagione, l’abbiamo vissuta insieme ogni pomeriggio”, sono state le parole della Merlino. “Abbiamo raccontato la realtà così com’è, attraverso i fatti, le notizie, le storie delle persone“. E ancora: “Poi ci siete voi, il pubblico, la cosa essenziale, voi che ci seguite, ci sostenete e non ci mollate mai. E quindi a voi devo il grazie più grande, mi sono pure un po’ commossa. Mi mancherete moltissimo, buona estate, state bene e non mollate mai”.

La presunta reazione di Barbara D’Urso

Proprio il saluto della Merlino ha portato alcuni utenti del web a curiosare sui social per cercare delle reazioni. In questo senso, alcuni fan della tv hanno notato quelli che potrebbero essere stati ben due segnali arrivati da parte di Barbara D’Urso che aveva lasciato appunto il posto alla Merlino alla conduzione del programma.

Nelle ore successive al saluto della giornalista, ecco Carmelita mostrarsi in alcune stories social con un abito con la scritto “Col cuore”. Ma non solo. In un post, la bella D’Urso ha scritto: “Voloooo”, accompagnando il tutto con due scatti felici. Sebbene non ci siano stati riferimenti a Pomeriggio 5 e alla collega, molti utenti hanno scritto nei commenti che secondo loro potrebbe essere stato un gesto di reazione alle voci di addio della giornalista del programma Mediaset.

Noi, ovviamente, non lo sappiamo. Chissà se Carmelita vorrà far sapere qualcosa…