Il Grande Fratello, la sua gestione e anche il conduttore, Alfonso Signorini, nel mirino di una ex concorrente. Ecco le frecciate.

Ha il desiderio di diventare un divulgatore culturale eppure di Alfonso Signorini si parla ancora in chiave Grande Fratello. Il noto presentatore, infatti, è finito nel mirino di una ex concorrente che non le ha certo mandate a dire alla trasmissione e al suo conduttore visto l’andamento dell’ultima edizione del reality che ha visto diverse decisioni contrastanti essere messe in atto.

Grande Fratello: l’attacco della ex gieffina

L’ultima edizione del Grande Fratello si è conclusa con la vittoria di Jessica Morlacchi. Un successo che ha visto un ampio gradimento da parte del pubblico ma che non ha trovato alcuni ex concorrenti favorevoli soprattutto per le modalità con le quali si è arrivati alla finalissima. A parlare di tutto questo è stata Ilaria Galassi a ‘Non Succederà Più’, in onda su Radio Radio.

Alfonso Signorini – www.donnaglamour.it

La Galassi, le cui parole sono state riportate anche da Biccy, ha spiegato la sua visione sull’ultima edizione del GF che ha visto persino una serie di ripescaggi: “Sono cambiate troppe cose, anche le regole hanno cambiato: chi esce, chi entra, non è stato giusto. Non è stato un Grande Fratello leale, mi dispiace dirlo però è stato così. Hanno dato troppa importanza ai follower, quando l’importanza siamo noi, con le nostre personalità […]”.

L’affondo su Alfonso Signorini: parla Ilaria Galassi

Tra i vari passaggi dell’intervista non sono mancate parole piuttosto dure anche su Alfonso Signorini: “ci sono state delle preferenze per alcuni concorrenti e non credo che questo sia giusto”, ha detto la Galassi. Poi, ancora sul conduttore: “Se lo inviterò al mio matrimonio? Secondo me non verrebbe perché io sono stata un po’ nell’ombra, non ho fatto tanto programma. Forse le persone vengono valutate per questo, non per altro. Secondo me non verrebbe mai, io ci provo ad invitarlo. Non l’ho più sentito perché lui credeva nei suoi preferiti“, ha aggiunto ancora la donna pungendo ulteriormente il presentatore del GF.