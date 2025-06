“Lavoravamo insieme in discoteca”: Andrea Delogu e il retroscena su Elodie

Inedito racconto da parte di Andrea Delogu a proposito di Elodie. La conduttrice e speaker ha condiviso un ricordo del passato.

Nelle scorse ore Elodie ha incantato il proprio pubblico durante un suo concerto a San Siro dove si è persino verificato un momento bizzarro legato ad una frase detta da un fan. A seguito della serata favolosa, la cantante è stata oggetto di un pensiero molto bello arrivato da Andrea Delogu. La speaker e conduttrice ha spiegato qualcosa legato al passato che ha suscitato l’interesse del pubblico.

Elodie e il concerto a San Siro

Nelle scorse ore Elodie è stata protagonista di uno spettacolo senza precedenti in quel di San Siro. La cantante ha fatto parlare la sua musica regalando ai seguaci emozioni uniche. Durante la serata, a rendere tutto ancora più bello la presenza di alcuni super ospiti tra cui Achille Lauro, Gianna Nannini, Gaia e Nina Kraviz.

Elodie – www.donnaglamour.it

Dando uno sguardo ai commenti sulla serata, la cantante, fin dalle prime battute, è apparsa concentrata e decisa a portare in scena il frutto di mesi di duro lavoro. Detto, fatto: lo show è stato assolutamente all’altezza delle previsioni e anche di quello che era il palcoscenico della serata, uno dei luoghi dell’Olimpo della musica italiana.

Andrea Delogu e il retroscena sulla cantante

A commentare la serata di Elodie, come anticipato, ci ha pensato pure Andrea Delogu che oltre ad omaggiare l’artista ha rivelato qualcosa che in pochi sapevano. “Sono contenta per Elodie che ha riempito uno stadio”, ha esordito la conduttrice in un post su X. “Anni fa lavoravamo tutte e due in discoteca ed eravamo giovani. Vederla lì, sapendo tutte le difficoltà che ha dovuto superare, mi rende orgogliosa di lei. Del bellissimo sogno che diventa realtà se hai talento e costanza”, ha concluso la donna complimentadosi con la cantante per il percorso fatto e la grande forza di volontà sempre mostrata.